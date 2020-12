Červený PES zatím nebude, restaurace ale budou muset zavřít už ve 20.00

Ministerstvo zdravotnictví zatím nenavrhuje přechod ze třetího zpět do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. Skóre je podle ministra Jana Blatného (za ANO) na hranici, stav epidemie stagnuje. Od středy ale budou muset bary, restaurace a další stravovací zařízení zavírat nejpozději v osm večer. Zakázána bude po celý den konzumace alkoholu na veřejnosti. Jde o reakci na to, že se v tomto ohledu často porušovala proticovidová opatření.

Současné skóre je podle ministra na hranici mezi třetím a čtvrtým stupněm rizika, pokles se zastavil a stav epidemie stagnuje. Od neděle je skóre 64 bodů, a odpovídá tak čtvrtému stupni rizika. Podle metodiky by se po třech dnech mělo zvážit zpřísnění. "Od začátku říkáme, že protiepidemický systém je zásadním, nikoliv jediným zdrojem rozhodování pro naše rozhodování. Je to uvedeno už v metodice," řekl ministr Blatný na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády.

Do týdne se do výpočtu rizikového skóre podle Blatného promítne nová metodika Evropského centra pro kontrolu infekčních nemocí (ECDC), která dává antigenní testy naroveň s testy PCR. Už minulý týden ministr uvedl, že v takovém případě by byl podíl pozitivních testů, který je jedním z parametrů výpočtu, zhruba 14 procent místo současných asi 21 procent. "Pokud budeme metodiku aplikovat do současného stavu, tak a priori povede ke zlepšení stavu. Musíme ale zhodnotit, jestli povede i k nutnosti úpravy výpočtu," uvedl Blatný.

Vláda také bude ve sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19 o dalších 30 dní. Trval by tak do 11. ledna. Nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 12. prosince, o návrhu kabinetu bude sněmovna jednat ve středu. Koncem října sněmovna souhlasila s prodloužením stavu nouze o 17 dnů a ve druhé polovině listopadu o 22 dnů. Kabinet chtěl vždy měsíc. Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů, nynější je zatím na 68 dnů.

Restaurace budou muset od středy zavírat ve 20:00, vláda navrhuje vyšší postihy

Vláda dále rozhodla, že bary, restaurace a další stravovací zařízení budou muset od středy zavírat nejpozději ve 20:00 - včetně hotelových restaurací a výdejních okének. Restrikce se netýká rozvozu jídla. Zakázána bude po celý den konzumace alkoholu na veřejnosti. Na všech trzích bude zakázán provoz stravovacích služeb a prodej alkoholu.

Vláda tak reagovala na častá porušování opatření v tomto odvětví. Podle Blatného k výdejním okénkům byly přistavovány vyhřívané stany, byly zjištěny přeplněné bary, okénka fungovala mimo povolené hodiny. Také na trzích se konzumovalo jídlo a alkohol. "Vláda se shodla na tom, že tato opatření, která mají za cíl zvýšit pravděpodobnost toho, že nastavená opatření budou dodržována, budou v platnosti od středy," řekl ministr.

Restaurace mohly od čtvrtka fungovat mezi 06:00 a 22:00, předtím od 14. října do 2. prosince musely být kvůli zamezení šíření koronaviru pro veřejnost uzavřené.

Dílčí novela krizového zákona počítá s pokutami za porušování protikoronavirových nařízení vlády až 50 000 korun pro fyzické osoby a tři miliony korun pro právnické osoby. Vláda návrh předlohy ministerstva vnitra schválila, informoval na tiskové konferenci ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Ukázalo se, že je možné postihovat porušování opatření ministerstva zdravotnictví, která se například týkají nošení roušek, u vládních nařízení týkajících se třeba uzavření restaurací to je ale problematické, řekl. Kabinet chce, aby předlohu Sněmovna projednala ve stavu legislativní nouze.

ČR má objednanou vakcínu proti covidu-19 pro téměř sedm milionů obyvatel, medikům skončí pracovní povinnost kvůli koronaviru

Česko má objednanou prostřednictvím společných smluv Evropské unie vakcínu proti covidu-19 pro 6,9 milionu obyvatel. Očkování bude hrazené z veřejného zdravotního pojištění a dobrovolné. Podle Blatného se k hlavní strategii nyní dokončuje prováděcí vyhláška. První budou podle vládní strategie očkováni lidé nad 65 let a nemocní s vážnými chorobami, například s chronickou plicní obstrukční nemocí, plicními fibrózami, vysokým krevním tlakem nebo vážnými nemocemi srdce, ledvin, jater, obézní či diabetici. Jako další se budou očkovat vybraní zdravotníci, nejdříve z oddělení ARO a JIP a urgentních příjmů, poté pracovníci zdravotnické záchranné služby nebo infekčních oddělení.

Blatný na brífinku rovněž řekl, že medikům skončí pracovní povinnost ve zdravotnických zařízeních, kterou jim v polovině října uložila vláda kvůli druhé vlně koronavirové epidemie. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) na twitteru uvedl, že pracovní povinnost studentů lékařských fakult v oboru všeobecného lékařství skončí ve čtvrtek. Vláda uložila v říjnu pracovní povinnost studentům čtvrtého a pátého ročníku všeobecného lékařství na lékařských fakultách, pátého ročníku zubního lékařství či farmacie.

Od kdy budou moci být v provozu lyžařská střediska, vláda nerozhodla. Současná epidemická situace zatím neumožňuje toto rozhodnutí přijmout, řekl Blatný. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dodal, že zatím nebude zveřejněn ani manuál pro provoz zimních středisek.

V Česku se v posledním týdnu zmírnila řada opatření. Před týdnem se vrátila do lavic většina žáků základních škol a části víceletých gymnázií, ve čtvrtek se otevřely obchody, restaurace a služby včetně ubytování. Lidé tak mohli třeba vyrazit poprvé o adventním víkendu na nákupy, podle Asociace nákupních center se návštěvnost obchodních center o víkendu dostala až na 80 procent loňských čísel. Od tohoto pondělí začala střídavá výuka na středních školách, lekce a kroužky do desíti lidí ve skupině zahájily také základní umělecké školy, jazykové školy a střediska volného času.

Podle šéfa zdravotních statistiků Ladislava Duška se zmírnění omezení nevyhnutelně projeví nárůstem počtu nových případů covidu-19, protože mezi lidmi bude více kontaktů. Otevření restaurací či obchodů se zatím projevit nestihlo, potrvá to podle něj nejméně sedm dní. Než bude k dispozici vakcína, je podle Duška nutné maximálně dodržovat přijatá opatření a více testovat, například levnějšími antigenními testy.