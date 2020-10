Peru opět zpřístupní Machu Picchu, byť s omezeními

AKTUALITA - Aktuality autor: luk

Po sedmi měsících se v neděli v Peru znovu pro návštěvníky otevře dávné město Inků Machu Picchu, které bylo uzavřeno kvůli šíření koronaviru.

Kamenný komplex, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO a který loni navštívilo na 1,5 milionu turistů, se zavřel veřejnosti v polovině března. Od roku 1948, kdy tato památka poprvé přivítala turisty, bylo Machu Picchu nepřístupné teprve podruhé. Poprvé to bylo v roce 2010, když sesuvy půdy poničily místní železniční trať.

Machu Picchu leží asi 100 kilometrů od někdejšího hlavního města Incké říše Cuzka v nadmořské výšce asi 2400 metrů nad kaňonem řeky Urubamba. Pozůstatky města vystavěného z přesně opracovaných kvádrů bez pojiva navštívilo před pandemií na 2500 lidí denně, v sezoně i 4500.

Od neděle se bude do komplexu denně vpouštět 675 návštěvníků, řekl agentuře AP ředitel místního archeologického parku José Bastante. "V souladu s opatřeními jsme omezili návštěvnost na 30 procent," dodal. Před vstupem do komplexu se bude příchozím měřit teplota, budou také muset mít nasazenou roušku a udržovat dvoumetrové rozestupy. Skupiny smějí být maximálně osmičlenné, včetně průvodce. Dětem mladším 12 let nebude vstup povolen.

Otevření Machu Picchu po koronavirové přestávce se plánovalo už od července, kvůli špatné epidemické situaci v zemi ale zůstalo zavřené. V Peru, které má asi 33 milionů obyvatel, se od začátku epidemie potvrdilo více než 890 000 nakažených koronavirem. Úmrtí spojených s covidem-19 eviduje Peru přes 34 tisíc.

Dávné město Inků Machu Picchu se po sedmiměsíční uzavírce kvůli pandemii covidu-19 opět otevřelo turistům už 11. října, i když tehdy pouze jednomu. Komplex chrámů a teras v peruánských Andách navštívil šestadvacetiletý Japonec Jesse Takajama, který na splnění svého snu čekal od března v místní obci a který dostal speciální povolení od ministerstva kultury.

"Chtěl jsem poznat Machu Picchu, ale těsně předtím ho zavřeli kvůli pandemii. Nechtěl jsem odjet, dokud tento zázrak neuvidím," řekl místním médiím Takajama, který původně hodlal v oblasti zůstat jen tři dny a pak pokračovat v cestě po dalších zemích Jižní Ameriky. "Velice děkuji ministru kultury Alejandru Neyraovi i dalším," dodal Japonec, který měl během návštěvy Machu Picchu roušku chránící před koronavirem.