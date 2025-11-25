Pavel: Případné vyhlídky na konec války na Ukrajině směřují k těžkému kompromisu
25. 11. 2025 – 12:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pokud se rýsují nějaké vyhlídky na konec války na Ukrajině, tak nikoli ve prospěch napadené země, ale směřují k těžkému kompromisu.
Bude mít pravděpodobně zásadní dopad na celou Evropu, řekl při dnešním zahájení velitelského shromáždění české armády v Praze prezident Petr Pavel.
Problémy podle hlavy státu přetrvávají v bezpečnostních vztazích v Evropě. "Bezpečnost na Ukrajině je podmnožinou evropské bezpečnosti," řekl Pavel. Považuje za důležité s Ruskem hovořit o bezpečnosti od Severního ledového oceánu až po Černé moře či o obnovení smluv, které chránily bezpečnost evropských občanů. Jinak podle něj lze dříve či později očekávat další konfrontace.
Pavel také podotkl, že Rusko nemá zájem na mírové koexistenci, o čemž je podle něj důležité hovořit uvnitř společnosti.
Minulý týden se dostal do médií osmadvacetibodový plán pro ukončení války, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy. Počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část území, včetně oblastí, které Moskva nedokázala vojensky obsadit. Dále navrhuje, že Ukrajina početně omezí svou armádu maximálně na 600.000 vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO. Mnozí upozorňovali na to, že tyto návrhy jednoznačně vycházely vstříc Rusku a že jejich přijetí by znamenalo pro Ukrajinu kapitulaci.
V pondělí Bílý dům oznámil, že delegace Spojených států a Ukrajiny při nedělním jednání v Ženevě zpřesnily návrhy ohledně možného ukončení rusko-ukrajinské války. Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Serhij Kyslycja, který se ženevských jednání také zúčastnil, podle Reuters řekl, že delegace vypracovaly značně revidovaný mírový plán.
Pavel v pondělí na tiskové konferenci řekl, že jednání v Ženevě přinášejí mnohem více pozitivní atmosféry, pohledy se sjednocují. Plán podle něj musí respektovat mezinárodní normy a pravidla, neměl by vést k popření základních principů bezpečnostní architektury.