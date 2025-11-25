Anatomie budoucnosti je tady: Skutečná těla končí. Medici se učí na digitálních mrtvolách.
25. 11. 2025 – 13:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Virtuální kadavery, syntetická těla i nástroje s umělou inteligencí rychle mění způsob, jakým se budoucí lékaři učí anatomii. Zatímco technologie nabízí přesnost, bezpečí a nekonečné opakování, někteří pedagogové i studenti varují, že fyzická pitva má hodnotu, kterou žádný digitální model nenahradí.
Digitální technologie mění způsob, jakým budoucí lékaři poznávají lidské tělo. Anatomie se stále méně spoléhá na rozkládající se lidské ostatky a stále více na virtuální modely, syntetické materiály a nástroje s umělou inteligencí. Výuka se tím posouvá směrem k větší dostupnosti, opakovatelnosti a bezpečí, ale zároveň otevírá otázky, zda lze plně nahradit zkušenost, která lékaře po staletí formovala – setkání se skutečným lidským tělem.
Nové digitální laboratoře
Ve stále více učebnách se objevují digitální kadavery, obří dotykové stoly připomínající tablet. Umožňují studentům otáčet tělem, rozebírat jednotlivé vrstvy tkání a opakovaně se vracet k bodům, které potřebují lépe pochopit. Firmy jako Anatomage digitalizují skutečná lidská těla na tisíce tenkých řezů a ty pak skládají do dokonale manipulovatelných 3D modelů. Jiné společnosti, například Surglasses, k tomu přidávají asistenty s umělou inteligencí v podobě avatarů, kteří reagují na hlasové povely a umí studentům připomínat pojmy nebo zadávat otázky.
Virtuální a rozšířená realita posouvají tuto výuku dál. Studenti mohou stát uvnitř lidského srdce a sledovat prostor tak, jak by jej hypoteticky vnímala červená krvinka. U jiných struktur – například pterygopalatinní jámy ukryté hluboko v obličeji – je VR unikátní možností, jak prostor vidět, aniž by bylo nutné řezat do lebky. Tam, kde by se při klasické pitvě jemné struktury poškodily, poskytuje virtuální prostředí čistý a opakovatelný pohled. Pro mnohé studenty je navíc práce v digitálním prostředí přirozenější a méně stresující než kontakt s mrtvým tělem.
Nenahraditelná fyzická zkušenost
Navzdory technologickému pokroku mnoho pedagogů tvrdí, že skutečná pitva je nezastupitelná. Z pohledu výuky tady nefunguje jen zrak – zapojuje se dotek, čich, práce ve skupině i emocionální dopad zážitku. Podle zastánců klasické pitvy tvoří právě propojení všech smyslů celek, který přináší hlubší pochopení anatomie. Někteří studenti také udávají, že hmatová zkušenost při práci s tkáněmi se v digitálním prostředí nahradit nedá.
Klasická pitva však nese i své komplikace. Historicky byla spojena s neetickými praktikami a i dnes se objevují skandály, kdy jsou těla dárců zneužita nebo prodána k jiným účelům. Provoz pitevny je navíc finančně náročný – vyžaduje vybavení, personál i správnou likvidaci ostatků. Digitální a syntetické alternativy mohou být levnější, dostupnější a eticky jednodušší.
Mezi studenty panují rozdílné pocity. Někteří se v přítomnosti mrtvého těla necítí dobře a digitální modely jim umožňují soustředit se na učení bez psychické zátěže. Jiní naopak vnímají, že práce s fyzickým tělem je rituálem a důležitou součástí profesního zrání – a že určité nepohodlí je samo o sobě hodnotné.
Chirurgie navíc stále vyžaduje praxi na skutečných tkáních. Neurochirurgové či plastičtí chirurgové používají kadavery k nácviku složitých i rutinních zákroků. Laparoskopické nebo robotické operace sice připomínají videohru, ale i zde je potřeba přesná hmatová paměť, kterou virtuální model zatím neumí plně nahradit.
Budoucnost výuky možná spojí oba přístupy. Syntetické kadavery z termoplastů a organosilikátů se rychle zdokonalují a jsou schopné napodobit odpor i strukturu tkání. Digitální modely dávají možnost nekonečného opakování a přesného zobrazení i těch nejkřehčích struktur. A skutečná lidská těla zůstanou tam, kde jsou opravdu potřeba – pro nácvik postupů, které vyžadují nejvyšší míru přesnosti a odpovědnosti.
Směřujeme tak k éře, kdy se výuka anatomie obejde bez větší části tradičního setkání se smrtí. Paradoxně právě tato změna může napomoci tomu, aby lékaři dokázali udržet více lidí naživu.