Štefan Margita a mrazivé přiznání: Vzkazy ze záhrobí od Hanky Zagorové

25. 11. 2025 – 12:00 | Magazín | Jana Strážníková

zdroj: Profimedia.cz
Slavný pěvec promluvil o věcech mezi nebem a zemí.

Rozmáhá se nám tu takový nešvar. Po producentovi a hudebníkovi Jarku Šimkovi, který se v poslední době nepříliš konzistentními větami zaklíná, že ho posedl duch Ivety Bartošové, tu máme další komunikaci ze záhrobí.

Vnímal ji známý pěvec Štefan Margita, který není na pochybách, že se s ním snaží rozmlouvat jeho zesnulá láska Hanka Zagorová.

Kolem a kolem není Margitův vztah k ezoterice až takovým překvapením: Však nedávno přiznal, že byl u kartářky a pochvaloval si, co všechno od ní slyšel.

Nyní ale přituhuje: Nadpřirozeno prý prostupuje především jeho domácností.

„Vrátím se z Ameriky a najednou se mísa, kterou jsem měl na stole, začne kývat. Proč? Proč se kýve ta mísa?“ pokládá Margita tajemný dotaz pro eXtra.cz.

„Proč se rozsvítí světlo? Proč se najednou rozbije talíř v bytě, který je léta na stejném místě?“ pokračuje v popisu nevysvětlitelného.

Sám Štefan zná odpověď: „Jsou to věci mezi nebem a zemí. Můžete si to vysvětlit, jak chcete, ale já na tyhle věci věřím. A tak, jak Hanka zpívala Já nemám strach, tak z těchto věcí už dneska nemám strach. Dokonce mě to těší,“ uvedl spokojeně.

Tagy:
zpěvačka duch ezoterika zpěvák tajemno
Zdroje:
Extra.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

