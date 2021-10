Park není závodní dráha

V přímém kontrastu k pravoúhlým ulicím newyorského Manhattanu je zdejší Central Park, kde byste rovnou cestičku pohledali. Proč to tak je?

Central Park o rozloze přibližně 345 hektarů (zhruba jako tři a půl Stromovky) v centru Manhattanu byl založen v polovině 19. století s cílem vytvořit uprostřed města oázu pro rekreaci obyvatel. Na řešení nezastavěného území vyhlásilo město 13. října 1857 veřejnou soutěž.

Ačkoliv se očekávalo, že se do soutěže přihlásí odborníci z Evropy, byli všichni účastníci až na dva ze Spojených států, z toho nejméně polovina z New Yorku. Ze 33 návrhů nakonec zvítězili zahradní architekti Frederick Law Olmsted a Calvert Vaux se svým projektem Greensward, který odmítal systém komerčních zábavních parků a snažil se co nejvíce zachovat přirozenou venkovskou krajinu. Ještě téhož roku se velký veřejný městský park začal budovat a otevřen byl následující rok.

Letecký pohled na newyorský Central Park | zdroj: Profimedia

S výjimkou pěší promenády zvané The Mall jsou všechny cesty v parku plné zákrutů a zatáček a jsou tu více než tři desítky mostů. A třebaže parkem procházejí ulice 65th, 79th, 85th a 97th Street, mění se zde jejich ráz: z rovných magistrál se stávají jednoproudé silnice klikatící se zelení.

Architekti totiž rozhodně nebyli dnešní a věděli moc dobře, co dělají. Klikaté cesty měly totiž především zabránit tomu, aby si tu pár ztřeštěnců pořádalo závody kočárů, a aby tak návštěvníci parku měli zajištěný klid a odpočinek.

Historie jim dala za pravdu. Park ročně navštíví asi 42 milionů lidí a patří k nejčastěji fotografovaným místům na světě. Od roku 1963 je národní historickou památkou.