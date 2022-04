Generál a budoucí prezident jezdil jako blázen

Vášeň pro rychlou jízdu se nezrodila až s nástupem automobilu. Za drandění nedovolenou rychlostí schytávali tresty už majitelé kočárů a pokuty se nevyhýbaly ani budoucím prezidentům a národním hrdinům.

Skoro se tomu ani nechce věřit, ale přesně před 156 lety byl zadržen americký generál Ulysses S. Grant za to, že v ulicích Washingtonu překročil se svým koňským povozem povolenou rychlost. Nic mu nebylo platné, že byl národním hrdinou z občanské války. Jedenáctého dubna 1866 mu zkrátka policista S. A. Bailey napařil pokutu pět dolarů za rychlou jízdu v obytné čtvrti.

Pan generál a budoucí 18. americký prezident z let 1869 až 1877 se ale nepoučil a v červenci téhož roku byl za stejný přestupek znovu zadržen a znovu musel vysolit pět dolarů. Neuplynul ani měsíc a Grant to zkusil zase. V newyorském Central Parku převzal od svého kočího otěže a vyzval k závodu vedlejší kočár. Závod vyhrál, a dokonce se to obešlo bez pokuty, protože zrovna nebyl nablízku policista.

Závody kočárů byly v té době mimochodem velmi populární. To je také důvod, proč byste s výjimkou pěší promenády zvané The Mall rovnou cestičku v Central Parku pohledali. Všechny cesty tu jsou plné zákrutů a zatáček a jsou tu více než tři desítky mostů. To mělo především zabránit právě závodům kočárů a zajistit návštěvníkům parku klid. A třebaže parkem procházejí ulice 65th, 79th, 85th a 97th Street, mění se zde jejich ráz: z rovných magistrál se stávají jednoproudé silnice klikatící se zelení.

Dobrý generál nemusí být dobrý prezident

V roce 1869 si policista William West z Washingtonu všiml kočáru, který se bezohledně řítil po washingtonské M Street. West se za ním rozběhl, popadl otěže a nechal se táhnout půl bloku, než se mu podařilo koně zastavit. A ejhle – hříšníkem byl opět Grant, tentokrát už jako čerstvě inaugurovaný prezident.

Policista se sice omluvil, nicméně trval na tom, že povinnost mu velí bryčku zadržet. Cestou na policejní stanici se prezidentovi svěřil, že i on si potrpí na rychlou jízdu a že byl za tento přestupek už nejméně pětadvacetkrát pokutován. Stali se dobrými přáteli.

Generál Grant vyhrál mnoho důležitých bitev a připisuje se mu rozhodující úloha ve vítězství Unie v americké občanské válce. Jako prezident je ovšem považován za jednoho z nejslabších v amerických dějinách. Jeho volební období bylo plné skandálů a korupce, proti níž nepostupoval s dostatečnou razancí.