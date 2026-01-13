Pacienti s úrazy plní urgentní příjmy a chirurgické ambulance pražských nemocnic
13. 1. 2026 – 11:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pacienti s úrazy po pádech na ledu plní urgentní příjmy a chirurgické ambulance pražských nemocnic.
Časté jsou zlomeniny končetin a poranění zad, zranění jsou mladší i starší lidé. Vyplývá to z vyjádření mluvčích nemocnic nebo jejich informací na sociálních sítích. Například Fakultní nemocnice Bulovka má o polovinu víc pacientů, kteří přišli na úrazovou ambulanci sami, a téměř čtyřikrát víc těch, které tam dovezla zdravotnická záchranná služba. Ta kvůli vysokému vytížení ráno aktivovala traumaplán, který ji umožňuje provoz zefektivnit. Kvůli počasí jsou i komplikace v dopravě.
Úrazová ambulance FN Bulovka podle mluvčí Evy Stolejda Libigerové přijala zhruba do 10:00 dopoledne 11 pacientů od zdravotnické záchranné služby, což je o devět víc proti běžnému dni. "Rovněž evidujeme asi o polovinu vyšší zatížení úrazové ambulance oproti normálu," sdělila ČTK. Nejčastější jsou podle ní zlomeniny lokte, zápěstí nebo kotníku.
Od rána je plný urgentní příjem chirurgické kliniky krčské nemocnice. "Ošetřujeme hlavně zlomeniny rukou a nohou, poranění zad. Pády na ledu mohou být vážné, zvlášť pro seniory, rizikové pacienty i malé děti. Pokud nemusíte ven, raději zůstaňte doma," uvedli na síti X zástupci Fakultní Thomayerovy nemocnice v pražské Krči.
Do Všeobecné fakultní nemocnice v centru Prahy směřovalo na úrazovou ambulanci od rána zhruba 15 sanitek s pacienty. "Úrazy byly hlavně v souvislosti s pády. Převážně mladí lidé, kteří museli do práce," sdělila ČTK Lucie Kroupová z tiskového oddělení nemocnice.
Pády na ledu vedoucí ke zlomeninám mohou být ale ještě vážnější komplikací pro seniory. Kvůli postupnému řídnutí kostí, které postihuje zejména starší ženy, se jim úrazy hůře hojí. Například pojišťovna Kooperativa loni v prosinci uvedla, že seniorům se ročně stane zhruba 90.000 zlomenin. Z nich kolem 20.000 je zlomenin krčku stehenní kosti. Do půl roku na komplikace tohoto vážného úrazu umírá až 30 procent pacientů.