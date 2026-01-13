Pražské radnice zahájily úklid ulic už v noci a nad ránem, stále v něm pokračují
13. 1. 2026 – 12:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Oslovené pražské radnice zahájily úklid chodníků a cest, které mají ve správě, už v noci.
Kvůli rozsahu ledovky to nestačilo a v úklidu pokračují. ČTK to řekli zástupci městských částí. Většinu silnic a chodníků v Praze uklízí Technická správa komunikací (TSK), část ale mají ve správě jednotlivé radnice. Ledovka se v Praze tvoří už od brzkého rána.
Praha 7 má na úklid ulic vlastní firmu 7U. Podle starosty městské části Jana Čižinského (Praha Sobě) si TSK objednává úklid v této lokalitě právě od 7U. "V noci vozy jezdily a posypaly úplně všechno, vše bylo připraveno, ale vrstva ledu je hodně silná. Všichni jsou v ulicích, pracují na jejím odstranění. Očekávám, že odpoledne by to mělo být lepší," řekl Čižinský. Doplnil, že kolem 07:00 se pracovníci úklidu zaměřili především na cesty kolem škol a školek, poté se přesunuli na zastávky MHD.
Chodníky ve správě Prahy 6 uklízí dvě firmy. Radnice také najímá brigádníky, kteří udržují chodníky v místech, kam se nedostane strojní technika. Ještě v pondělí nechala radnice podle mluvčího Marka Zemana chodníky v Dejvicích a Bubenči posypat štěrkem. Úklid ledovky zahájily firmy ve 04:00, brigádníci v 06:30. "Máme nasazeno asi 145 lidí v rámci sněhové pohotovosti," řekl Zeman. U škol a školek pomáhají s údržbou školníci či jiný technický personál.
Část cest v Praze 11 uklízí firma městské části Jihoměstská majetková. "Máme zprávu od vedoucího pracovníka, že noční směna nastoupila ve 22:00, uklízeli až do 06:00, kdy je vystřídala ranní směna a úklid stále pokračuje. V terénu jsou jak stroje, které zajišťují úklid a posyp, tak pracovníci ručního úklidu," řekla mluvčí Prahy 11 Alžběta Plocová.
V Praze 2 uklízí chodníky podle mluvčí Andrey Zoulové firma Komwag. "Její pracovníci jsou nepřetržitě v pohotovosti, uklízí od časných ranních hodin. Mají nějaké priority, což jsou hlavně zastávky MHD, okolí metra, schody, polikliniky, školy, školky, ale žádné problémy jsme hlášeny neměli ani žádné stížnosti nejsou," řekla Zoulová.
Zimní údržbu chodníků v Praze 5 provádí převážně TSK. Radnice zajišťuje úklid především na cestách v parcích a v jejich okolí nebo na pěší zóně Barrandov. "V ulicích Prahy 5 se od rána pohybují metaři, kteří ručně odklízejí led a sníh hlavně z okolí přechodů pro chodce, škol, školek, zdravotnických zařízení. Jezdí sypací auta," sdělil radní Prahy 5 Lubomír Brož (ANO).
Ledovka se vyskytuje od brzkého rána na celém území Prahy. Kolem 09:00 záchranáři evidovali zhruba 80 výjezdů kvůli pádům na namrzlém povrchu, nejčastěji to byly pády se zlomeninami a úrazy hlavy či zad. Pražská záchranná služba kvůli ledovce ráno aktivovala i traumaplán, který jí má umožnit zefektivnit provoz, například primárně pomoci lidem ohroženým na životě.