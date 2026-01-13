Češi zahazují vidličky a nože. Švédská vychytávka mění stolování a šetří místo
13. 1. 2026 – 10:54 | Magazín | Anna Pecena
Trend ze Skandinávie se šíří Českou republikou rychlostí blesku. Lidé se zbavují klasických příborů a nahrazují je minimalistickým multifunkčním nástrojem, který prý zvládne všechny situace u jídelního stolu a ještě ušetří až dvě třetiny místa v domácnosti či batohu. O co jde a proč se o tom mluví v každé druhé kuchyni?
Když něco funguje lépe než staré vidličky, lidé to chytí jednou rukou
Nový trend, přicházející ze Skandinávie, se v Česku rychle zabydluje. Lidé tu tradiční sadu příborů odkládají stranou a kupují si jeden univerzální nástroj označovaný často jako spork – kombinaci lžíce, vidličky a někdy i nože v jedné kousku. Tento jeden kus prý zvládne „vše, od polévky přes salát až po těstoviny“, tvrdí minimalisté i ekologičtí nadšenci.
Revoluce v každé kapse
Podle výrobců nástrojů jsou tyto multifunkční příbory vyrobené z materiálů jako bioplast, recyklovaná nerezová ocel nebo dokonce titan. Neobsahují BPA a snadno se čistí v myčce nádobí. To je důvod, proč se je lidé zbavují i ve prospěch sportovců, cestovatelů a rodin s malými dětmi – zaberou výrazně méně místa než klasické příbory a zvládnou všechno, co klasické nářadí.
Podle odhadů mohou takovéto kompaktní nástroje ušetřit až dvě třetiny místa ve srovnání s klasickou čtyřdílnou sadou nože, vidličky, lžíce a dezertní lžíce. Tento parametr je klíčový zejména pro lidi, kteří často cestují nebo mají malé kuchyně, kde každý centimetr počítá.
Proč Češi přecházejí na multifunkční příbor
Uživatelé, kteří nový trend vyzkoušeli, chválí zejména praktičnost a jednoduchost. Uvědomují si totiž, že klasických příborů mají doma více sad, které zaberou spoustu místa v zásuvkách. Podle průzkumů minimalistického hnutí, které se šíří nejen online, ale i mezi českými influencery, až 65 procent lidí v bytě schraňuje příliš mnoho věcí, které nepoužívá často – a příbory mezi nimi často figurují. Toto číslo podporuje obecný trend snižování spotřeby plastů a zbytečného vybavení v domácnosti, který současná generace aktivně sleduje. (více viz minimalistická data trendů)
Další výhoda této nové vychytávky je její ekologický dopad. Tradiční příbory bývají vyráběny z materiálů, které zanechávají větší uhlíkovou stopu; naopak kompaktní nástroje často používají recyklovatelné a lehké materiály, které se lépe přenášejí a méně zatěžují životní prostředí.
Jak to vypadá u vás doma?
Trend, který slaví úspěch v severských zemích, se tak rychle stává běžnou součástí i českých kuchyní. Lidé si kupují malé multifunkční příbory pro pikniky, cestování, děti i do kanceláře. V diskusích na sociálních sítích se objevují fotografie sporků v batohu místo celé sady klasických příborů, a někteří tvrdí, že už se ke klasickým nožům a vidličkám nevrátí.
Ať už jste minimalistou, cestovatelem nebo jen někdo, kdo miluje jednoduché řešení, trend multifunkčních příborů sahá daleko za hranice „drobné kuchyňské pomůcky“. Zdá se, že jde o nový způsob, jak ušetřit prostor, peníze i ekologickou stopu – a Češi ho chtějí vidět u každého stolu.