Ostravský mistr světa v házení nožů chce teď uspět i v Rusku

MAGAZÍN GALERIE - Magazín autor: Petr Sobol

Jednatřicetiletý Adam Čeladín z Ostravy se živí jako videoproducent a natáčí také seriály nebo krátké filmy. Má však i jednu zálibu, v níž je zatraceně dobrý: v házení nožů je dokonce pětinásobným mistrem světa.

K házení nožů se dostal tak trochu náhodou. Do jednoho ze svých pořadů si totiž pozval speciálního hosta Josefa "Pepého" Smékala, který mu doslova změnil život. Smékal je totiž držitelem spousty českých i evropských titulů ve vrhání nožů, tedy v disciplíně, ve které v současné době doma kraluje Čeladín.

"Když jsem ho viděl v akci i v jeho pokročilejším věku, tak mě naprosto fascinovalo, jak házel. Ihned jsem se o to začal zajímat víc, vyhledal jsem si na internetu nějaké skupiny, přidal jsem se do party a zbytek už je jen historie," usmívá se sympatický Ostravan. "Letos už je to šest let," dodal.

Zatímco Smékal se věnoval házení s otočkou, Čeladín se specializuje především na házení bez rotace – takzvanou techniku 'no spin', během níž nůž letí rovně do terče. "Začíná se na třech metrech, házíme čtyři kola po 60 hodech, až do sedmi metrů," popisuje a dodává: "Pak jsou i hody na dlouhou vzdálenost, rychlé tasení, duel cup či hod okolo siluety. Opravdu je to velmi pestré."

Vrhač nožů z Ostravy je už pětinásobným mistrem světa. První dva tituly získal v Itálii, kde ovládl kategorie No Spin a Long Distance. Další dva světové tituly přidal v americkém Texasu: v No Spin mu dokonce nespadl ani jeden z 75 hodů, a pak se ještě dočkal v instinktivním házení na tři cíle. Pátý titul vybojoval v Maďarsku, kde porazil i jednoho z nejlepších vrhačů na světě Arťoma Dmitrijeva z Ruska, a navíc ještě vytvořil nový světový rekord.

Už za pár dnů ho čeká další z vrcholů kariéry, kterým je Fedin Cup v Rusku. "Budou tam ti nejlepší no spin vrhači z Ruska, včetně Dmitrijeva. Myslím, že na mě jsou připraveni. I já se však cítím skvěle, tak uvidíme, jak to bude lítat," klepe na dřevo.

Trénoval několik hodin denně

Adam Čeladín s vrháním nožů projel celou republiku, ale i řadu dalších evropských zemí. "Před rokem jsem například startoval na mistrovství v Anglii, tam nám ale foukal vítr o síle 56 km/h, takže se tam nikomu moc nedařilo," vzpomíná na nepříjemný zážitek jednatřicetiletý vrhač, který své zkušenosti a poznatky předává i dál. V roce 2016 se dokonce objevil na pódiu během udílení cen Český slavík.

Čeladín trénuje v jedné z ostravských hal, ale své techniky samozřejmě zkouší i v přírodě. "Řekl bych, že dobrého vrhače ze mě udělalo to, že jsem trénoval na mrtvé stromy či špalky, které mají průměr dvacet až třicet centimetrů, někdy klidně i menší. Pokud minete, je to docela za trest, když pak hledáte nůž v listí. To mě naučilo zabodávat jej co možná nejvíc," prozradil. Dříve trénoval i několik hodin denně, teď si na házení nožů najde každý den alespoň půlhodinu. "Baví mě to a je to parádní odreagovaní, když se takto vydám osvěžit do lesa," říká.

Má největší vrhačský kanál na světě

Tento sport se kdekomu může zdát nebezpečný, Čeladín si to ale nemyslí. Je však důležité, aby lidé nic nepodcenili a uvědomili si, co právě dělají. "Asi největší možné nebezpečí hrozí z odraženého nože, ale zase - pokud si člověk drží dobrý rozestup od terče a má kvalitní vybavení, tak se riziko hodně zmenšuje," dodal.

Nejdůležitější je podle něj mít správné vybavení. "Ideálně tedy ručně vyrobené nože," přibližuje Čeladín, jehož sbírka nožů je opravdu početná. Některé jsou z jeho firmy, jiné si koupil a zbývající dostal ze zahraničí. Taky je prý důležité znát jednotlivé techniky, poctivě trénovat a naslouchat radám zkušených vrhačů.

Čeladín se kromě házení nožů pohybuje ještě v online sféře a dokonce má největší vrhačský kanál na světě. "Na YouTube (ZDE) mám přes 270 tisíc odběratelů a více než 40 milionů zhlédnutí. Tolik žádný jiný vrhač nemá," říká s tím, že na YouTube má nahráno přes 900 videí od svých začátků až po tituly mistra světa. Sám navíc inspiruje své odběratele, kteří se na základě jeho videí rozhodli, že si vrhání nožů vyzkoušejí taky.

"Parádní videa mají i kluci z USA, Ruska nebo Číny. Sám někdy žasnu nad tím, co se Číňanům povede, míchají to totiž hodně s kung-fu, a to se mi líbí," konstatuje Čeladín. Nyní objevuje i další novou zálibu – sekání mečem, o čemž se už brzy budeme moct přesvědčit v jeho nové sérii Lords of the Blades. "Uvidíte v ní ty nejlepší ve svém oboru v České republice, kteří se pohybují v oblasti chladných zbraní," uzavřel.