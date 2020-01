Modelář z Karviné miluje Ferrari, rád by je vystavil v Maranellu

MAGAZÍN GALERIE - Magazín autor: Petr Sobol

Pan Milan Paulus z Karviné má hodně zajímavý koníček. Už v deseti letech začal se sestavováním papírových modelů, kterému později naprosto propadl. Dennodenně vyrábí modely vozů formule 1 značky Ferrari a jeho sbírka ve světě nemá obdoby.

"Nedávno jsem si přesně vzpomněl, kdy jsem začal s papírovým modelováním. Bylo to o prázdninách roku 1974, vyráběl jsem Leninův obrněný vůz Aston z legendárního časopisu ABC. To mi bylo necelých deset," začal své povídání nadšenec z Karviné. "V té době lepila spousta kluků i holek a já byl jen jedním z nich, moc mi to ani nešlo. Máma mi navíc vynadala za upatlané tepláky a hodně nepovedený model vyhodila," usmívá se Paulus.

Jeho máma však stála u zrodu jiné Milanovy vášně – formule 1, kterou díky ní začal v televizi sledovat. A závody formulí jej tehdy uchvátily. "Měl jsem své hrdiny, tím největším byl ale Niki Lauda. A když mu robustní Ferrari v roce 1976 zachránilo život, tak jsem se o tuto značku začal zajímat víc," vzpomíná.

Světový unikát

Jednoho dne spojil své dvě záliby dohromady a vznikl z toho skvělý nápad. Pan Paulus začal modelovat vozy formule 1 značky Ferrari, které staví pouze v měřítku 1:6. "A díky tomu je sbírka světovým unikátem," říká. V současné době čítá 62 modelů Ferrari F1 od roku 1948 do roku 2018. "Dále je tady jedno Ferrari z Le Mans a jedno GT v barvách Scuderia Praha Racing," ukazuje sběratel.

Milan Paulus v současné době pracuje na modelu s číslem 63, tedy Ferrari F 2000. "Taky stavím Ferrari 488 GT3, a aby toho nebylo málo, tak dělám ještě letadlo SPAD XIII, na němž se poprvé objevil znak, který je dnes na vozech Ferrari," dodal pětapadesátiletý nadšenec, který pracuje ve sběrném dvoře Technických služeb v Karviné.

Každodenní práce

"Když přijdu domů, tak modeluji. Každý den čtyři hodiny, i víc. O víkendech u toho sedím pořád," přiznává. A co na jeho zálibu říká manželka? "Manželka mě podporuje a pomáhá. V podstatě je ona tím hlavním činitelem a já jenom stavím modely," usmívá se Paulus, jemuž jeden model zabere v průměru dva až čtyři měsíce práce. Kromě klasického materiálu si totiž musí obstarat i spoustu informací, technických údajů a mraky fotografií. "Naštěstí je vše k mání na internetu," dodal.

Jaký model je v jeho sbírce nejcennější, to nedokáže říct. Moc dobře ale ví, na jaké číslo modelů by se jednou chtěl dostat – vozů Ferrari F1 by mělo být 111 – včetně prototypů a testovacích aut. "Kdybych nevěřil, že to dokážu, tak to nemá smysl stavět," dívá se na svou sbírku, kterou má vystavenou doma v obýváku. Každý víkend ji navíc po předešlé telefonické domluvě může vidět i veřejnost. "Je to náhodou moc fajn, zvláště když si k nám každý rok najde cestu víc a víc lidí," říká Paulus.

Splní si další sen?

O sběrateli z Karviné, jenž se narodil v Příbrami, se nedávno dokonce natáčel dokument, který by se měl jmenovat Ferrarino. Právě tak mu říkají modeláři. Během natáčení se i s manželkou dostali do Brna na dvanáctihodinový závod týmu Scuderia Praha Racing, kterým postavil model jejich závodního ferrari. A za to dostal nečekanou odměnu.

"Při předávání nás pozvali do Maranella, ve kterém sídlí automobilka Ferrari. Splnil se mi dětský sen, byl jsem tam jako v nebi," vzpomíná na italskou výpravu, během níž se podíval i do dvou výrobních továren a muzea slavné automobilky. "Ten nejhlavnější sen už se mi splnil, našel jsem si ale další. Strašně rád bych v Maranellu vystavoval své modely," zasnil se pan Paulus. "Jeden tam bude už letos, chci ho poslat panu Pierovi Ferrarimu k výročí tisícího závodu ve formuli 1," prozradil.