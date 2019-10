Sběratel z Kroměříže má doma noviny z celého světa

MAGAZÍN - Magazín autor: Petr Sobol

Sbírat se dá ledacos. Třeba i noviny ze všech koutů planety. Své o tom ví pan Miroslav Karásek z Kroměříže, jehož sbírka čítá zhruba 1800 titulů z 322 zemí, ale také území, z uznávaných, částečně uznávaných či nikým neuznávaných států a velkých ostrovů.

"Ze 193 členských států OSN jsem získal tisk ze 190 z nich," chlubí se svou sbírkou pan Karásek. Kolekci má pečlivě roztříděnou podle světadílů a jednotlivých zemí. "Nemám to tak, že z jedné země je ve sbírce jediný zástupce. Obvykle jich je více, například z Etiopie je v ní 40 různých výtisků, převážně v amharštině," dodal.

Osmašedesátiletý sběratel sní o tom, že jednou bude mít celou místnost s regály, kde by si mohl své úlovky uspořádat. Zatím je má ale schované ve vysoké skříni na chodbě. A taky by rád vlastnil výtisky ze všech zemí světa. "V současné době se snažím o získání novin z Tongy, Tuvalu nebo Kiribati, ze zbývajících sedmi republik Ruské federace či z Kurilských ostrovů," prozradil nadšenec z Kroměříže.

Miroslav Karásek měl sběratelské touhy už odmala. Nejdříve sbíral sýrové etikety, jenže jejich výběr tehdy nebyl moc rozmanitý. Objevil také svět pivních etiket, později však svou sbírku prodal. K novinám se dostal zhruba před 27 lety, kdy se mu díky kamarádovi dostal do rukou výtisk z Ghany. "Následovaly náhodné přírůstky z Číny, Velké Británie, Itálie, Řecka, Nizozemska, Bulharska a bývalé Jugoslávie. Prohlížel jsem si je a už je nevyhodil," vzpomíná vystudovaný žurnalista.

Informace, které mu noviny přinášejí, jsou nekonečné. "Pokud můžeme považovat noviny za jakousi kroniku současnosti, pak systematicky vytvořená kolekce světového tisku je dokonalým odrazem světových událostí určité doby," říká pan Karásek, jenž v novinách neustále naráží na věci, které ho dokážou překvapit. "Třeba thajské noviny nesou letopočet 2562, noviny v islámských zemích jsou z roku 1440, Jerusalem Post v Izraeli je zase vydán v roce 5780," dodal pan Miroslav, z jehož koníčku se stal sběratelský obor.

Noviny pro indiány

V zahraničních tiscích čas od času najde zmínku také o nějaké zajímavosti z domova. A tak se v novinách z Jižní Koreje dozvěděl, že jistý instrumentalista z Kroměříže zvítězil ve světové soutěži ve hře na trombón, v novinách z Gambie otiskli rozhovor s Čechem, který organizuje sbírku jízdních kol pro tamější děti, a v novinách z Britských Panenských ostrovů se dokonce dočetl o své vlastní sbírce.

Ta skrývá opravdové unikáty. Například jeden deník ze Sydney váží 1,7 kilogramu. "Nejvíc si cením novin severokanadských inuitů nebo novin vydávaných pro indiány kmene Lakotů, výtisků z Podněsterské moldavské republiky, Severní Koreje, Východního Timoru, Karelské republiky, Jižního Súdánu, Somalilandu a Náhorního Karabachu," vyjmenovává. Nejkurióznějšími výtisky sbírky jsou bulletin řádu maltézských rytířů nebo mnišského státu Athos v Řecku, noviny z Doněcké či Luhanské lidové republiky, ale i z Tatarské republiky a Sachalinu.

"Ke vzácnějším kouskům řadím třeba i noviny z USA, datované 13. září 2001, které přinášejí obrazovou reportáž z útoku na newyorská dvojčata. Vlastním taky výtisk News of the World z Velké Británie. Tyto noviny po neuvěřitelné a neomluvitelné chybě redakce vyšly po 147 letech naposled. Raritou jsou pro mne rovněž deníky měst Ceuta a Melilla, což jsou španělské enklávy na území Maroka," dodal.

Ve sbírce pochopitelně nemohou chybět ani domácí výtisky, například noviny Valašského království, Romano kurko pro Romy, Zprávy nebo Týdeník aktualit – vydávané krátce po okupaci vojsky Varšavské smlouvy, ale také noviny vydávané za Rakousko-Uherska. "Kdysi jsem přepočítával zastoupení zemí, kterých bylo 85. Česká republika mezi nimi ale nebyla, až jsem se popadal za hlavu, a tak jsem to hned musel napravit," směje se sběratel.

Pomohl internet

Noviny do sbírky pana Karáska přibývají díky jeho vlastním cestám, vozí mu je i rodina či známí.

Ty pravé žně ale nastaly až s rozvojem internetu, kdy sběratel z Kroměříže začal kontaktovat různé ambasády, redakce, turistická centra či zastupitelství v zahraničí. "Navázal jsem rovněž užitečnou spolupráci s několika významnými cestovními kancelářemi, které vozí své klienty do exkluzivních krajin," dodal.

To všechno by se ale neobešlo bez zajímavých historek. "Jeden můj kamarád letěl obchodně do Vietnamu nakupovat textil, a tak jsem ho poprosil o vietnamské noviny, které jsem v té době nevlastnil. Jenže poté, co se vrátil, doma malovali a jeho manželka právě tyto noviny rozložila po celé podlaze," usmívá se.

Další kamarád mu vezl noviny z Palestiny. Tomu ale nerozuměli na hranici s Izraelem, a tak ho zatkli. "Dlouho nevěřili tomu, že veze noviny pro sběratele, ale nakonec jej po krušných chvílích propustili," dodal Karásek, který si před lety napsal také o noviny na ostrovy Svatý Vincenc a Grenadiny v Karibiku, kde vydávají jedny noviny na celý pracovní týden a jedny na víkend. "Došla mi rulička přelepená páskou s krásnými známkami, byl jsem strašně rád. Další týden přišla další rulička, a tak to pokračovalo rok a dva měsíce," vzpomíná.

Kolekce kroměřížského nadšence, který uspořádal už sedm výstav, je opravdu výjimečná. V roce 2006 byla oceněna Klubem sběratelů kuriozit v Praze prestižním titulem Pozoruhodná sbírka. O tři roky později byla uznána jako nový český rekord a Agenturou Dobrý den v Pelhřimově zapsána do České knihy rekordů. Pan Karásek byl také jako autor nevšední kolekce zahraničních novin oceněn Klubem sběratelů kuriozit v Praze mimořádným Čestným uznáním za vytvoření sbírky světové úrovně.

Ve svém oboru byl u nás dlouhou dobu jediný, to už ale neplatí. "Před nedávnem se pro sbírání zahraničních novin nadchli i dva sběratelé z jižní Moravy. Jsme v kontaktu, občas se pochlubíme novými přírůstky a občas něco vyměníme," uzavřel.