Ohrožujete kulturní dědictví, protestují odborníci proti změně zákona o památkové péči

Evropská unie je ochotná zrušit cla na dovoz automobilů z USA, pokud Spojené státy učiní totéž. Ve výboru Evropského parlamentu pro obchod to ve čtvrtek řekla evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová.

V rodinném domě v Českém Těšíně na Karvinsku nastal dnes odpoledne ze zatím neznámých příčin výbuch. Část domu se zřítila, ze sutin záchranáři vyprostili zraněného muže, který byl převezen k ošetření do nemocnice.

Navýšení rozpočtu vysokých škol o 1,8 miliardy korun je podle předsedy České konference rektorů a rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy nedostatečné. Zima sdělil, že vysoké školy požadují zvýšení rozpočtu alespoň o 2,5 miliardy, přičemž ani to by neumožnilo univerzitám zajistit nárůst platů tak, aby proporčně odpovídal tomu, jak budou růst platy ve veřejné sféře.

30. 8. 16:49