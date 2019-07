Odpočiňte si pořádně! Spánková hygiena není luxus, ale nutnost

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Nemusíte rovnou trpět insomnií, abyste se po ránu trápili tím, že ten spánek dnes v noci "nebyl ono". Dodržovat spánkovou hygienu přitom není těžké a tělo se vám bohatě odmění. Na co si tedy dát večer pozor?

Tma je prospěšná

Pokud vám do oken svítí například pouliční lampy, jde kvalita vašeho spánku dolů. Dbejte tedy na to, ať máte v pokoji co "nejtemněji". Zatáhněte závěsy, pořiďte žaluzie, pokud se neradi probouzíte do tmy, jsou na trhu i elektronické spínací hodiny či sluneční čidla, která se dají zabudovat do žaluzií. Díky tmě se tělo "dozví", že teď je opravdu čas na odpočinek.

Co spánek a alkohol?

Kvalitu spánku může pošramotit i kofein. Doporučuje se, zvlášť pokud je člověk citlivější, nekonzumovat jej zhruba pět až šest hodin před plánovaným ulehnutím. A to nejen v podobě kávy, ale i v dalších poživatinách - takže je fajn odpustit si nejen Colu, ale i čokoládu. Mimochodem, kofein mohou obsahovat i některé léky!

A ačkoliv se občas říká, že k dobrému odpočinku pomáhá i alkohol, není to pravda. Pití před spaním způsobuje pocení, pocit žízně a někdy i bolesti hlavy. Takže i když člověk "usne jako pařez", příliš si neodpočine.

Zapomeňte na hody

Neméně důležité je i pohlídat si složení večerní hostiny. Anebo ještě lépe - na večerní debužírování spíše zapomenout. Poslední jídlo, a to spíše menší, si dejte zhruba dvě hodiny před spaním. I nacpaný člověk sice mnohdy rychle usne, ale kvůli běžícímu procesu trávení se tělo příliš nezregeneruje.

Hoďte se do klidu

Máte neovladatelné nutkání vyřídit před spaním ještě pár "jednoduchých" e-mailů, nebo si přežehlit na ráno pár kousků oblečení? Pečte na to! Místo toho raději vlezte do vany, nebo si zacvičte pár vhodných cviků z jógy. Hlavně se pokuste pustit z hlavy všechen přebytečný "bordel" nasbíraný během dne.

S tím ostatně souvisí i další velký nešvar - používání elektroniky. Mobil do postele nepatří a notebook jakbysmet. Nejen proto, že člověka svádí k tomu "mrknout na F a zaseknout se v nekonečných diskusích. Takzvané modré světlo dle odborníků potlačuje produkci melatoninu, který přináší pocit ospalosti. Melatonin se ostatně někdy nazývá "hormon tmy či spánku".

Místo mobilu tedy raději zvolte knihu.