Odpadky výměnou za oběd? Podívejte se, jak funguje Odpadková kavárna.
30. 9. 2025 – 7:26 | Zpravodajství | Alex Vávra
Indie se topí v plastovém odpadu a miliony jejích obyvatel zároveň hladoví. V Ambikapuru ale přišli s nápadem, jak zabít dvě mouchy jednou ranou: otevřeli Odpadkovou kavárnu, kde kilo plastu vyměníte za plnohodnotné jídlo.
Indie je země kontrastů. Na jedné straně pulzující metropole, na druhé straně chudinské čtvrti bez kanalizace. Barevné svatby, exotické vůně, ale i zapáchající hory plastů na ulicích. Každý den tu vznikají miliony tun odpadu a plast je zvlášť palčivým problémem – obaly od sušenek, PET lahve a igelitové tašky ucpávají kanály, hyzdí parky a zanášejí řeky. Do toho hlad a chudoba, které dusí miliony Indů. V Ambikapuru, městě ve střední Indii, se ale rozhodli, že zkusí obě rány společnosti léčit jedním nápadem. A zrodila se Odpadková kavárna.
Hlad vs. plast: oběť jednoho problému řeší druhý
Všední den v Ambikapuru. U hlavního autobusového nádraží se z malé místnosti line vůně čerstvě smažených samos. Na lavicích sedí lidé s kovovými talíři, na kterých se kouří rýže, zeleninové kari a čočkový dal. Jenže místo peněženek mají v rukou igelitky nacpané plastovým odpadem. Pravidla jsou jasná: kilo plastu = plnohodnotné menu, půl kila = snídaně. Rashmi Mondal, drobná žena z okolí, každý den brzy ráno obchází ulice a hledá vyhozené obaly a lahve. „Za plast, který nasbírám, dostanu jídlo pro rodinu. To změní celý náš život,“ říká. Dřív nosila plast do sběru, kde dostala deset rupií za kilo – sotva na čaj a kousek chleba. Teď má díky kavárně jistotu, že děti nebudou hladovět.
Kavárnu provozuje Ambikapurská městská korporace (AMC). Podle Vinoda Patela, který projekt řídí, se denně nasbírá kolem dvaceti kilo plastu a nají se dvacet lidí. „Když nabízíme jídlo výměnou za odpad, nejenže pomáháme lidem v nouzi, ale čistíme i naše město,“ vysvětluje Patel.
Ambikapur: město, které zrušilo skládku
Ambikapur není žádná špinavá díra. Naopak – proslavil se jako „město bez skládek“. Ještě před deseti lety tu přitom zela šestnáctihektarová jáma, kam proudily tuny odpadků. V roce 2016 ale město skládku zavřelo a proměnilo v park. Od té doby funguje unikátní systém: dvacet recyklačních center třídí odpad do více než šedesáti kategorií. O odpad se stará 480 žen, kterým se tu říká „sestry čistoty“. Každý den chodí dům od domu, sbírají odpadky a v centrech je pečlivě třídí. Vydělají si 8 až 10 tisíc rupií měsíčně – pro mnohé z nich je to první stálý příjem v životě. Celkově se už podařilo zrecyklovat kolem 50 tisíc tun suchého odpadu a Ambikapur se díky tomu stal vzorem, který se napodobuje v dalších 48 obvodech státu Čhattísgarh.
Indie i svět: kavárny rostou dál
Úspěch ambikapurského modelu se rychle rozšířil. V Západním Bengálsku v Siliguri lidé dostávají jídlo výměnou za plast od roku 2019. Ve státě Telangana funguje systém „plast za rýži“. V Karnátace můžete přinést plast do státních jídelen a získat snídani zdarma. V Uttarpradéši rozdávají hygienické vložky. A nejen v Indii – podobný model se objevil i v Kambodži, kde lidé u jezera Tonle Sap směňují plast za rýži. Ne všude to ale klape. V Dillí spustili přes dvacet odpadkových kaváren, ale kvůli nízkému zájmu a špatnému třídění odpadu většina z nich skončila. „V Ambikapuru je mnohem víc lidí, kteří žijí z ruky do pusy. V Dillí je motivace slabší,“ komentuje situaci Patel.
Rychlá pomoc, ne lék
Podle odbornice Minal Pathak z univerzity v Ahmedabádu jsou podobné iniciativy důležité, ale řeší jen povrch problému. „Nedokážou zastavit nadprodukci plastů ani fakt, že většina domácností netřídí odpad. Je to spíš rychlá náplast než skutečná léčba,“ říká. Přesto podle ní mají velký smysl: učí lidi přemýšlet o odpadu jinak a dokazují, že i malé lokální nápady mohou mít velký dopad. „Je to dobrý začátek, ale potřebujeme i větší změny.“
Ambikapur tak ukazuje, že cesta z plastové krize nemusí vést jen přes drahé technologie a obří továrny. Někdy stačí obyčejná miska s rýží a hromádka nasbíraných obalů – a město může být čistší a lidé sytější.