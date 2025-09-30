Alespoň někdo se stará. Dáda Patrasová o italském příteli: "Díky němu přežívám ty hrůzy"
30. 9. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Manželovi prý nestojí za pozornost, Vitovi však ano.
Slavná herečka Dáda Patrasová schytává v poslední době ránu za ránou, ale vypadá to, že v moři beznaděje přeci jen svítí metaforický maják.
Oporu ale dle vlastních slov nenachází u svého manžela Felixe Slováčka. Rámě místo něj poskytuje její italský přítel Vito, kterého si nemůže vynachválit.
Vztah Patrasové a Slováčka není momentálně zrovna plný radosti. Slováček se totiž na mejdanech začal znovu stýkat se svou bývalou milenkou Lucií Gelemovou, která navíc do médií komentovala jeho zdravotní stav.
Dádě tato skutečnost nebývale hnula žlučí: „Jakým právem se k nám ta paní pořád vyjadřuje a nadbíhá mu? Jde jí jen o peníze! Sex v tom rozhodně není. Bez našich peněz, jde totiž o společné vlastnictví manželů, a jeho konexí, by ji nikdo neznal. Nám umřelo dítě a ona pořád oblézá 82letého pána. To jí nestačilo, že nám a dětem zničila život? Anička ji nesnášela. Dobře věděla, jak nám zničila rodinu a životy,“ soptila pro Expres.
„Nic jí do toho není! Pořád se nám se*e do života! Felixovi jsem jasně řekla, že si to nepřeji a jestli to tak chce, klidně se rozvedu. Už toho mám vážně dost a jsem připravená podepsat rozvodové papíry. Nechci, aby paní Gelemová byla součástí našich životů,“ hlásila rozhodně.
Pro Vita má ale jen úsměvy a chválu: „Felixe nezajímám. Je na mě neustále protivný. Dneska mi ale volal Vito. Ten se o mě opravdu zajímá. Ptal se, jestli jím a jak se mám. Jemu na mě záleží. Je to moc milé. A to je o 13 let mladší. Je to zlatý člověk,“ svěřila se.
„Z Andulky jsem pořád nešťastná... Nebýt Vita, tak nevím, co bych dělala. Jsme v každodenním kontaktu. Je to úžasný, kultivovaný člověk. Má neuvěřitelný instinkt. Díky němu přežívám ty hrůzy,“ přidala další pochvalu.
Se svým Italem se plánuje i setkat, ale není to snadné: „Vito je kápo v turistickém ruchu, takže za mnou přijede až v zimě. Žije na jihu Itálie, v Kalábrii. Miluji Itálii, asi jsem tam žila v minulém životě. Jet za ním ale nemůžu, protože mám psa a kočičku a on je nenakrmí,“ zpochybnila starost svého manžela o mazlíčky.
„Je neuvěřitelně pracovitý a spolehlivý, což obdivuji. Je úžasný, stará škola,“ skládá modré z nebe nohám italského přítele.