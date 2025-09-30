Dnes je úterý 30. září 2025., Svátek má Jeroným
30. 9. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke

Nechte místo mladým! Slavná zpěvačka: "Štvou mě staří chlapi, co ještě chtějí být vidět"
zdroj: Profimedia.cz
Dle slavné zpěvačky by ambice zřejmě měly mít věkový limit.

Oblíbená zpěvačka Petra Černocká prezentovala vcelku neobvyklý názor: Staří muži by podle ní měli zřejmě být s nohama nahoře pěkně doma a nikam se necpat.

„Mladí kluci, to je v pořádku, že jedou naplno. Ale mně lezou na nervy ti staří, co už leckde byli a teď všude zase vylézají, protože chtějí, aby byli vidět. Starý chlapi mě štvou svou ambicí ještě být vidět,“ prohlásila pro eXtra.cz.

Zpěvačka se nedávno musela poprat se ztrátou v rodině: Partner její dcery, producent Pepe Rafaj, před necelým půlrokem zkolaboval a zemřel.

Podle Černocké nese vinu přehnané tempo: „Mám pocit, že tahle společnost je trochu v napětí a chlapi, kteří jsou ambiciózní, kteří něco umějí, chtějí pořád to dokazovat, ale často nešetří síly. Stává se, že lidem ve středním věku prostě selže zdraví,“ uvažuje.

„Když vám zazvoní telefon v půl sedmé ráno a je to někdo z rodiny, tak víte, že půjde o něco vážného,“ vzpomíná na kritický okamžik, kdy odešel partner její dcery a otec její vnučky.

Vnučce už je patnáct let a vypadá to, že bude pokračovat v rodinné tradici, protože se už nyní věnuje zpěvu a dabingu: „Ono to v těch liniích nějak pokračuje a já jsem ráda, že je muzikální a že jí to jde,“ pochvaluje si Černocká.

Tagy:
prohlášení zpěvačka dcera vnučka
Zdroje:
Extra.cz, ahaonline.cz
