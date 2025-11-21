Megaslevy v Lidlu: tohle tu ještě nebylo
21. 11. 2025 – 7:19 | Zprávy | Anna Pecena
Nabídka od 20. do 23. listopadu 2025 přináší nečekaně agresivní slevy. Nejvíce šokují ceny jablíček, masa a obrovský propad u cibule. Kdo dorazí pozdě, bude litovat.
Lidl opět rozjíždí svou předvánoční cenovou jízdu a tentokrát šlape na plyn tak tvrdě, že běžným zákazníkům nezbývá než přepočítávat, jestli nejde o tiskovou chybu. Leták platný od 20. do 23. listopadu 2025 je ukázkou toho, že cenové války supermarketů se vyostřují, a kdo chce ulovit zásoby za bezkonkurenční částky, měl by si naplánovat rychlý výsadek do prodejny.
Jablka Braeburn za 15,90, cibule za pouhých 6,90 a losos za necelých třicet korun za sto gramů – to je jen začátek seznamu šoků. Vybrali jsme to nejzajímavější.
Nečekané pády cen: ovoce a zelenina jako z jiné éry
Cenová bomba číslo jedna: červená jablka odrůdy Braeburn spadla na 15,90 za kilo, tedy o čtyřicet šest procent dolů. Tak levná nebyla ani v době, kdy se o inflaci teprve šeptalo. Ještě drsnější je však situace u cibule – ta v letáku padá na 6,90 za kilogram, což je srážka o šedesát pět procent.
Pro domácnosti, které plánují zimní zásoby, je tohle nabídka, která se neodmítá. A pokud někdo rád kombinuje čerstvé potraviny s rychlým vařením, potěší i sleva na lososa: třicet korun za sto gramů s limitem pěti balení. V kontextu současných cen ryb jde o nabídku, která pravděpodobně nevydrží dlouho.
Maso, sýry a další trháky
Další zásah do běžných cen přichází v podobě mletého masa mix XXL. Za 129,90 korun jde o cenu, která se běžně objevuje u starších akcí, ne u krátkých předvíkendových slev. Masový nákupní košík doplňuje Smetanito Giga spadlé o čtyřicet dva procent na 39,90 a šunky Kladenská či Debrecínská za 18,90.
Do toho mozzarella classic i light klesá na 14,90 – ideální příležitost pro milovníky italské kuchyně, zvlášť když se nabízí i Lasagne Bolognese za 89,90 (s Lidl Plus).
Nápoje, drogerie a překvapení na závěr
Mezi nápoji vede Kofola za 24,90 a Birell Pomelo & Grep za 18,90. Prosecco padá na 229,90, což se hodí každému, kdo už nyní přemýšlí o vánočních přípitcích.
Velký pád přichází i v drogerii: OMO gel XXXL za 279,90, kosmetické ubrousky Cien Aloe Vera za 22,90. A aby toho nebylo málo, sladká chilli omáčka klesá na 32,90, což je sleva čtyřicet pět procent.
Celkově jde o jednu z nejagresivnějších cenových vln letoška. Pokud měl někdo pocit, že obchodní řetězce už nemají kde ubírat, tenhle leták ho vyvede z omylu. Čtyři dny, během kterých není čas váhat.