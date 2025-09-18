Od burčáku po Frankovku: etiketa a tipy, jak si užít vinobraní a druhý den nelitovat
18. 9. 2025 – 11:00 | Magazín | Žanet Ka
Vůně burčáku, cinkot skleniček a desítky vinařů nabízejících to nejlepší ze svých sklepů. Jak se v tom neztratit a přitom si vše vychutnat? Máme pro vás čtivého průvodce vinobraním.
Podzim v Česku má svou typickou vůni- sladkokyselou, ovocnou, někdy i lehce kořenitou. Je to vůně vína, které se rodí v tisících sudů a demižonů po vinicích i sklepech. Vinobraní není jen o burčáku a kolotočích, ale také o příležitosti zažít víno v jeho nejpůvodnější podobě. Pokud se však ocitnete mezi stánky a sklenkami poprvé, může vás množství možností snadno zaskočit. Jak si ochutnávku užít, aniž byste se ztratili mezi odrůdami, a přitom působit, že víte, co děláte?
Etiketa degustace: malá pravidla velké pohody
Víno je radost, ale má svá nepsaná pravidla. A ta nejsou o snobství, nýbrž o úctě k práci vinaře i k vlastnímu prožitku.
- Sklenka není kelímek. Držte ji vždy za nožičku, aby se víno zbytečně nezahřívalo teplem ruky.
- Nepijte, ale ochutnávejte. Degustace je o malých doušcích, ne o vyprazdňování sklenice na ex. I profesionálové často víno vyplivují, aby si zachovali čerstvé smysly.
- Ptejte se. Vinaři milují sdílet své znalosti. Neváhejte se zeptat, odkud víno pochází, k jakému jídlu se hodí, nebo jaký byl ročník. Ukážete zájem a získáte příběh navíc.
- Respektujte pořadí. Začíná se lehčími bílými, pokračuje přes aromatická a sladší vína, a končí se těžšími červenými. Burčák má své místo spíš jako osvěžení mezi nimi než jako úvod k maratonu.
5 rychlých tipů, jak ochutnávat víno jako znalec
- Podívejte se. Přiložte sklenku k bílému podkladu a všímejte si barvy i jiskry.
- Zavřete oči a přivoňte. Vnímejte první vůně- květiny, ovoce, koření? Nos je polovina chutě.
- Ochutnejte malý doušek. Nechte víno rozlít se po celé puse, vnímejte sladkost, kyselinu i třísloviny.
- Vnímejte dozvuk. Jak dlouho chuť zůstává? Krátký? Dlouhý? To hodně napoví o kvalitě.
- Nebojte se vyjádřit vlastní dojem. Není správná nebo špatná odpověď, důležité je, co cítíte vy.
Jak se neztratit mezi odrůdami
Pro laika může být vinný lístek jako cizí jazyk. Ale není třeba panikařit, stačí si osvojit pár orientačních bodů:
- Ryzlink rýnský- svěží, minerální, často s tóny citrusů a květin. Skvělý na start.
- Müller Thurgau- lehký, ovocný, příjemně pitelný. V Česku stálice na vinobraních.
- Veltlínské zelené- suché, s pepřovou dochutí. Hodí se k lehkým jídlům.
- Frankovka- červené s tóny višní a koření, výraznější, ale přístupné.
- Svatovavřinecké- plnější, hebké červené, které se dobře pije i začátečníkům.
Pokud si nejste jistí, řekněte prostě: „Chtěl/a bych něco lehčího a svěžího.“ Vinař vám doporučí odrůdu podle vašeho gusta.
Burčák: sladké lákadlo i zkouška odolnosti
Žádné vinobraní se bez něj neobejde. Burčák je polotovar vína, mladý, sladký a zrádný. Sklenka osvěží, dvě pohladí, ale pět může poslat žaludek na horskou dráhu. Proto platí zlaté pravidlo: střídat burčák s vodou a nepřeceňovat jeho krotkou chuť.
Tipy, jak přežít vinobraní s úsměvem
- Hydratace je základ. Ke každé druhé skleničce vína si dejte vodu, prodloužíte si tím radost z ochutnávání a předejdete bolehlavu.
- Dejte tělu podklad. Přijít nalačno je recept na katastrofu. K vínu patří sýr, chleba nebo klobása.
- Mějte plán. Vyberte si dopředu, které vinaře chcete navštívit, ať se neztratíte v moři stánků.
- Užívejte si atmosféru. Vinobraní je o víc než o alkoholu, je to i hudba, lidové tance, setkání lidí, kteří sdílí radost z tradice.
Když víno chutná nejen jazyku
Správně pojaté vinobraní je zážitek pro všechny smysly. Barvy vinných hroznů, šumění davu, hudba na pódiích a jemná vůně burčáku vytvářejí jedinečný koktejl okamžiku. A i když nejste znalci, můžete si domů odnést víc než jen láhev. Možná to bude nová oblíbená odrůda, možná příběh vinaře, možná jen pocit, že jste na chvíli byli součástí tradice, která se u nás předává z generace na generaci. Jen mějte na paměti, že vinobraní není o tom, kolik sklenek zvládnete vypít, ale o tom, kolik si jich dokážete opravdu vychutnat.
Tipy na vinobraní, která se chystají
Znojemské historické vinobraní- 12.–14. září 2025- Třídenní slavnost vína, představení, zvony, mnoho scén a rozmanitý program.
Velkopavlovické vinobraní- 19.–20. září 2025- Burčák, víno, folklor; atmosféra jihomoravských tradičních oslav.
Vinobraní na Náplavce- 19.–20. září 2025- Festival vína s hudbou, stánky-ideální pro ty, co rádi město a víno.
Po kobylských uličkách za vínem a burčákem- 20.–21. září 2025- Sklepy otevřené návštěvníkům, možnost ochutnat místní vína a burčák.
