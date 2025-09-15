Menopauza a vášeň: sex po padesátce nekončí, ale začíná novou kapitolu
15. 9. 2025 – 12:30 | Magazín | Žanet Ka
Menopauza není rozsudkem smrti pro intimní život. Touha nemusí mizet, naopak, někdy může i vzrůst. Jak se proměňuje sexualita ženy po čtyřicítce a jak se naučit přijímat nové pocity?
Menopauza bývá spojována s úbytkem energie a koncem Mnoho lidí si stále spojuje Z lékařského hlediska jde o ukončení reprodukční schopnosti, kdy žena přestává tvořit vajíčka a nemůže otěhotnět. Ale život tím nekončí, spíš se otevírá nová etapa. Menopauza je i biologicky stabilní stav, kdy se tělo ustálí a žena může své zdroje využívat jinak.
Slovo „vrchol“ v sobě nese poetiku. Jako by každé další patro života nabízelo jasnější pohled a hlubší porozumění. Menopauza může být obdobím, kdy se z popředí vytrácí povrchnost, a naopak vystupuje do popředí skutečná podstata.
Libido a hormony: kde je pravda?
Estrogen- klíčový ženský hormon- v období přechodu opravdu klesá. To se může projevit poruchami cyklu, přibíráním, změnami nálad nebo suchostí sliznic. To ale neznamená, že vášeň zhasne.
Touha ženy je totiž výrazně propojená s psychikou: s tím, jak se cítí ve vztahu, jak vnímá vlastní tělo a jaký má postoj k sexualitě vůbec. Pokud byl sex pro ženu důležitou součástí života, většinou zůstane, i když se tělo mění. Pokud se intimní stránce dlouhodobě nevěnovala, může být menopauza spíš zrcadlem dřívějších postojů.
Mýty a realita
Společnost často podsouvá představu, že s koncem plodnosti končí i touha. Ve skutečnosti je to spíš o úzkostech než o biologii. Mnohé ženy se bojí, že „už nebudou chtěné“, přitom právě po čtyřicítce se často osvobodí od mateřských povinností i kariérního tlaku a mají prostor objevovat vlastní tělo znovu.
Jak si udržet intimní život v menopauze
- Dopřejte si preventivní péči- Hormonální terapie nebo jemná léčba mohou zmírnit nepříjemné symptomy přechodu a udržet ženskou vitalitu.
- Pečujte o sexualitu už předem- Naučte se otevřeně komunikovat o potřebách, pochopte své tělo a nebojte se odborné pomoci, pokud intimita pokulhává.
- Řešte fyzické nepohodlí- Suchost sliznic nebo oslabené pánevní dno lze účinně ošetřit- od lubrikantů až po intimní cvičení.
- Nebojte se experimentovat- Nové scénáře, hry a otevřenost vůči partnerovi dokážou znovu probudit smyslnost.
- Mluvte spolu- Otevřená komunikace s partnerem je klíčem k intimitě. Respekt a porozumění posilují vztah i chuť být spolu.
Nikdy není pozdě
Francouzský sexuolog Alain Eril kdysi popsal ženu, která zažila svůj první orgasmus až po osmdesátce. To dokazuje, že sexualita není vázaná na mládí, je to energie, která nás živí v každém věku.
Ženy, které si i v pokročilém věku udržují aktivní intimní život, bývají vitálnější, méně se upínají na zdravotní potíže a častěji navazují nové vztahy. Sexuální energie je totiž životní energie. A ta nezná hranice ani číslo v občance.
Menopauza není konec vášně. Je to pozvánka znovu objevit sama sebe a své tělo, svou touhu i svůj vztah k partnerovi.
5 tipů, jak podpořit libido v menopauze
-
Hormonální rovnováha- pokud vám gynekolog doporučí substituční terapii, může zmírnit příznaky a udržet energii.
-
Péče o intimní zdraví- lubrikanty, cvičení pánevního dna a pravidelné kontroly jsou klíčem k pohodlí.
-
Otevřená komunikace- mluvte s partnerem o potřebách a touhách, posílíte intimitu i důvěru.
-
Experimentování v sexu- nové podněty, scénáře a hravost udrží jiskru.
-
Celková péče o tělo a mysl- zdravý jídelníček, pohyb a duševní pohoda se přímo promítají do chuti na sex.