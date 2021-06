Očkování otevřené pro všechny nad 16 let. Ve čtvrtek poprvé od září nikdo s covidem nezemřel

O půlnoci se otevřela registrace k očkování pro všechny starší 16 let. K očkování proti koronaviru se od půlnočního spuštění zatím registrovalo 77 427 lidí ve věku od 16 do 29 let. Ráno to na twitteru uvedl premiér Andrej Babiš. V Česku mladých lidí v této věkové skupině žije podle statistiků přibližně 1,485 milionu.

Očkování proti novému typu koronaviru začalo koncem prosince a lidé se k němu mohli přihlašovat postupně podle věku. Zdravotníci v Česku dosud aplikovali přes 5,5 milionu dávek některé ze čtyř druhů vakcín. Plně naočkovaných je téměř 1,6 milionu lidí. Rozhodnutí otevřít očkování pro všechny zájemce od 16 let oznámil premiér Babiš v neděli. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila použití očkovací látky od firmy Pfizer/BioNTech i pro lidi od 12 let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch o víkendu odhadl, že očkování skupiny 12+ vláda spustí nejpozději ve druhé polovině léta. „Ale to bych spekuloval, bude záležet na zájmu generace 16+,“ uvedl. Dnes na twitteru požádal, aby se lidé k očkování registrovali. „Je čas se vrátit zpět k normálnímu životu,“ uvedl. Zpravodajství V červnu budou PCR testy zdarma bez předpisu Lidé se k očkování mohli začít přihlašovat postupně podle věku, od toho se odvíjí také zájem a proočkovanost jednotlivých skupin. Osmdesátníci se očkují od poloviny ledna, sedmdesátníci od začátku března. S každou další věkovou skupinou podíl registrovaných klesá. Mezi čtyřicátníky projevila zájem o očkování zhruba polovina. Zatím poslední skupinou, pro kterou byla spuštěna registrace, byli od 26. května lidé ve věku 30 až 34 let. Dávku očkování proti nemoci covid-19 dostalo ve čtvrtek 109 547 lidí. Podle premiéra Andreje Babiše se po dohlášení aplikovaných dávek za středu zvýšil denní rekord v očkování na 112 231. Podle dat na webu ministerstva více než 100 000 očkovacích dávek za den zdravotníci rozdali už minulý týden od středy do pátku a také v tomto týdnu v úterý a ve středu. Šíření covidu dále zpomaluje Ve čtvrtek laboratoře v Česku potvrdily 430 případů koronaviru. Je to o 75 méně než před týdnem a zároveň nejmenší čtvrteční přírůstek od konce srpna. Vyplývá to z informací ministerstva zdravotnictví. Podle dat, která se ještě mohou časem měnit, v souvislosti s covidem ve čtvrtek nezemřel v Česku žádný člověk. To se stalo naposledy 2. září loni, tedy před devíti měsíci. V přepočtu na 100 000 obyvatel laboratoře v ČR odhalily za posledních sedm dní 24 nových případů nákazy. Incidenční číslo dál klesá, o den dřív to bylo 25 případů. Z krajů je na tom v tomto přepočtu nejhůř Jihočeský kraj se 41 případy a nejlépe Karlovarský se čtyřmi. Reprodukční číslo, které udává průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, zůstává pod 0,8. Pokud je nižší než jedna, šíření nákazy zpomaluje. Od začátku epidemie loni v březnu se v zemi covidem-19 prokazatelně nakazilo víc než 1,663 milionu lidí, zemřelo 30 142 z nich. Denní počty úmrtí se už téměř týden drží pod deseti. V nemocnicích dál ubývá pacientů s covidem-19. Ke čtvrtku jich bylo 389, z nich 67 bylo ve vážném stavu. Obě čísla jsou nejnižší od poloviny loňského září. Mohlo by vás zajímat Sekvenace a testování se vyplatí. Je vhodné opět zkrátit interval mezi dávkami vakcíny, říká Smejkal

