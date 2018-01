Obnoví marcipán svou zašlou slávu, nebo ho potopí zdražení mandlí?

Vrchlabský starosta Jan Sobotka (za STAN) požádal o podporu do druhého kola senátních voleb kandidáty, kteří se do něj při doplňovacích volbách na Trutnovsku nedostali. Sobotka postoupil s téměř 34 procenty, jeho soupeř v příštím kole Jiří Hlavatý (za ANO) dostal 25 procent hlasů.

Vrchlabský starosta Jan Sobotka (za STAN) požádal o podporu do druhého kola senátních voleb kandidáty, kteří se do něj při doplňovacích volbách na Trutnovsku nedostali. Sobotka postoupil s téměř 34 procenty, jeho soupeř v příštím kole Jiří Hlavatý (za ANO) dostal 25 procent hlasů. V pořadí další dva, boudařka Klára Sovová (NEI) a Jaroslav Dvorský (za Piráty), mají dohromady přes 20 procent hlasů. Sobotku už podpořili.

Při potopení nafukovacího člunu s migranty u libyjských břehů v sobotu zahynulo nejméně 25 lidí, dalších 85 se podařilo dostat do bezpečí. Na twitteru o tom informovala německá humanitární organizace Sea Watch. Od začátku roku bylo ve Středozemním moři zachráněno 400 lidí.

Politolog Jiří Štefek míní, že složení soupeřů pro druhé kolo doplňovacích voleb na Trutnovsku nepřineslo překvapení na rozdíl od zisku hlasů továrníka Jiřího Hlavatého (za ANO), kvůli kterému se volby konaly. Postupující vrchlabský starosta Jan Sobotka (za STAN) získal 34 procent, Hlavatý 25 procent hlasů. "Zisk Jiřího Hlavatého je podstatně nižší, než se očekávalo. Jeho návrat do Senátu se tak poněkud vzdaluje a před druhým kolem bude muset mnohem více zapracovat v přesvědčování voličů," řekl Štefek.

