Obchodní válka pokračuje: USA zavedly clo na čínské oblečení a rýži

Nová americká cla na dovoz čínského zboží v hodnotě 200 miliard dolarů dosáhnou od příštího týdne deseti procent, od nového roku se zvýší dokonce na 25 procent. Po autech a elektronice bude dražší oblečení, ale například i rýže. Čína si rozhodnutí úřadu prezidenta Donalda Trumpa nenechala líbit. Ohlásila odvetná cla a stěžuje si Světové obchodní organizaci.

Čínská cla na americké zboží v hodnotě 60 miliard dolarů vstoupí v platnost také začátkem příštího týdne.

Americká cla budou nejprve desetiprocentní, od začátku příštího roku se ale zvýší na 25 procent. Čínská cla budou činit pět a deset procent, napsala agentura Reuters.

Čínský list South China Morning Post s odvoláním na vládní zdroje napsal, že Čína vzhledem k rozhodnutí Trumpovy administrativy přehodnocuje plány na vyslání delegace do Washingtonu kvůli jednání o obchodu. Zvyšuje se tak riziko, ze obchodní válka mezi oběma zeměmi bude dlouhá, což by mohlo ohrozit růst globální ekonomiky.

Nejnovější americká cla se podle zpravodajského serveru BBC dotknou více než 5000 položek včetně dámských kabelek, rýže nebo textilu. Úřad amerického obchodního zmocněnce z původního seznamu odstranil 297 kategorií zboží, jako jsou chytré hodinky či některé spotřební zboží, například dětské sedačky do aut.

Trump vyhrožuje "fází tři"

Trump také v pondělním prohlášení varoval před čínským odvetnými akcemi zejména proti americké zemědělské produkci nebo průmyslovému zboží. Washington podle něj "okamžitě zahájí fázi tři", což jsou další cla, která by se týkala zboží za 267 miliard dolarů. To by znamenalo, že by novým clům podléhal téměř veškerý čínský dovoz do USA.

Mnoho analytiků však pochybuje, že současné kroky americké vlády budou úspěšné a zafungují. Někteří upozorňují, že Čína má široké možnosti v rámci fiskální a měnové politiky, které jí mohou pomoci s případným negativním dopadem cel se vyrovnat.

Nejasný výsledek

"Prezidentova vyjednávací taktika nefunguje dobře vzhledem ke způsobu uvažování Číny," upozornil hlavní ekonom americké SS Economics Sung Won Sohn. Podle něj Čína zavede odvetná opatření vůči všem clům a konflikt bude pokračovat, dokud Spojené státy nezavedou clo na veškerý dovoz z Číny, jehož hodnota loni činila 524 miliard USD. Americká ekonomika se ale zdá dost silná na to, aby případným škodám odolala.

Sohn také agentuře AP řekl, že Trumpova vláda sleduje legitimní cíl, a to zastavit porušování mezinárodních obchodních pravidel, kterého se Čína dopouští. Měla se ale snažit získat podporu také od dalších obchodních partnerů, jako je Evropská unie, Kanada a Mexiko, na Peking měli podle něj tlačit společně.

Místo toho se Trump rozhodl bojovat s každým z těchto obchodních partnerů, a to od zavedení cel na ocel a hliník až po požadavek na změnu Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA) s Kanadou a Mexikem tak, aby byla výhodnější pro USA.

Spojené státy zahájily obchodní válku s Čínou začátkem července zavedením 25procentních cel na dovoz čínského zboží v hodnotě 34 miliard dolarů ročně. V srpnu se tento objem zvýšil na zhruba 50 miliard dolarů. Čína v odvetě zavedla cla ve stejné výši na stejný objem amerických výrobků.

Bílý dům se pomocí cel snaží vytvořit tlak na Peking, aby snížil přebytek Číny v obchodování se Spojenými státy. Cla jsou ale i reakcí na údajné krádeže duševního vlastnictví amerických podniků.