Občanští demokraté na ideové konferenci debatovali o euru, dopravě či obraně

Argumenty pro i proti zavedení eura v Česku, plány na výstavbu dopravní infrastruktury či ohledně budoucnosti obrany zaznívaly na dnešní ideové konferenci vládní ODS v Praze. Debatovalo se i o potřebných změnách ve zdravotnictví, kde je třeba zapojit soukromé financování, nebo školství, kde experti strany navrhují jedenáctiletou povinnou školní docházku a zkrácení základní školy na osm let. Diskuse se týkala i vládního konsolidačního balíčku, většina regionálních politiků ODS u řečnického pultu oceňovala odvahu kabinetu se změnami ve veřejných financích a důchodech přijít, někteří vybízeli vládu k lepší či aktivnější komunikaci.

Ohledně společné evropské měny se názory vystupujících občanských demokratů rozcházely. „Jsem rád, že tu debatu o výhodách a nevýhodách vedeme. V ODS není jednoznačná podpora jednomu, nebo druhému proudu. Nejdřív si ale musíme udělat pořádek ve veřejných financích, aby to rozhodnutí bylo vůbec relevantní,“ reagoval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) označil za vhodný přístup ODS k unii „eurorealismus“. „Ani skepse, ani ‚hujerství‘,“ konstatoval. Základem EU musí být z pohledu občanských demokratů společný trh bez jakýchkoli překážek, zdrojem legitimity musí být členské státy, uvedl. Česko by se mělo soustředit na to, jak prosazovat v unijních institucích národní zájmy a nebojovat minulé bitvy, dodal.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) zdůraznila, že v její oblasti je nutná dlouhodobá vize a stabilita. Za svůj úkol považuje nastartovat potřebné projekty, i když „stříhat pásky“ a přebírat novou výbavu armády bude až někdo jiný. „Kolem roku 2040 se bojové operace povedou na zemi, ve vodě, ve vzduchu, vesmíru i kyberprostoru. Žádná z těchto domén nebude opuštěná, počítače tanky nenahradí,“ řekla Černochová. Česko musí být připraveno na konvenční konflikty i útoky zahrnující vyspělé technologie.

Doplacení nadstandardu

Lékaři z řad členů ODS upozorňovali na to, že strana na rozdíl od voličů dostatečně neakcentuje téma zdravotnictví. „Zdravotnictví je věc, které se ODS systematicky vyhýbá,“ řekl poslanec a pražský primátor Bohuslav Svoboda. Po neúspěchu s regulačními poplatky, které vyhrály sociálním demokratům krajské volby a zrušil je i soud, podle něj strana nemá odvahu říct, že jsou zásadní pro regulaci čerpání péče.

Podle senátora Romana Krause je potřeba zvýšit podíl soukromých prostředků v systému, zmínil možnost dobrovolného doplňkového připojištění nebo možnosti doplatit si rozdíl mezi úhradou a cenou lepší péče. „Nelze donekonečna příjmy zdravotního systému nahrazovat zvyšováním plateb za státní pojištěnce,“ doplnil poslanec Petr Fifka. Kraus také uvedl, že vzniká zákon, který sjednotí fungování VZP a dalších zdravotních pojišťoven.

Ve školství, které vede ministr Mikuláš Bek nominovaný Starosty a nezávislými, chce ODS podle poslankyně Renáty Zajíčkové prosazovat změny v délce a možnosti odkladu povinné školní docházky nebo struktuře středních a vyšších odborných škol. „Měli bychom se pokusit o prodloužení povinného vzdělávání na 11 let,“ uvedla. Součástí by podle ní mělo být zkrácení základní školy na osm let a přesunutí tří povinných let na střední školu.

200 kilometrů dálnic

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) zmiňoval polskou inspiraci při výstavbě dálniční sítě. Kabinet v programovém prohlášení slíbil do roku 2025 rozšířit dálniční síť až o 200 kilometrů, úplně hotová by měla být podle Kupky v roce 2033. Za klíčový ale současně označil rozvoj železniční sítě, kterou považuje za nejperspektivnější druh dopravy.

Poslanec ODS Jiří Havránek v projevu k místnímu rozvoji zmínil, že by v příštím volebním období bylo možné zvážit existenci samostatného ministerstva vzhledem k tomu, jak jsou rozkročené jeho agendy. "Odpovědná politika je o tom, že si jsme schopni říct, že nějaký úřad je zbytečný. A zbytečné může být i ministerstvo," uvedl. Ministerstvo pro místní rozvoj nyní vede předseda Pirátů Ivan Bartoš.

ODS na dnešní ideové konferenci s názvem Projekt budoucnost řeší svůj program pro příští dva roky. Lídři resortních pracovních skupin představují výsledky debat z posledních měsíců. Před obědovou pauzou se diskutovalo o financích, dopravě, průmyslu a místním rozvoji, další blok se věnoval obraně, vnitru a diplomacii. Odpoledne občanští demokraté probírali sociální věci, zdravotnictví, spravedlnost, vědu a vzdělávání, kulturu, po 18:00 zbývalo probrat sport, životní prostředí a zemědělství.