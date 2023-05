Německo chystá zatím největší balík vojenské pomoci Ukrajině za 2,7 miliardy eur

Německo připravuje nový balík vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 2,7 miliardy eur (64 miliard Kč). Oznámilo to dnes německé ministerstvo obrany. Jedná se o zatím největší německou zásilku od ruské invaze na Ukrajinu loni v únoru.

Zásilka bude obsahovat 20 bojových vozů Marder, 30 tanků Leopard 1, 200 průzkumných dronů, čtyři systémy protiletecké obrany IRIS-T i s municí, dále pak dělostřeleckou munici, 15 protivzdušných systémů Gepard a více než 200 obrněných bojových a logistických vozidel.

O chystané dodávce německých zbraní Ukrajině nejprve informoval web německého týdeníku Der Spiegel. Informaci potvrdil na sociální síti Telegram také šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak, který spojencům poděkoval za pomoc.

Německý ministr obrany Boris Pistorius uvedl, že chce Berlín nejnovějším balíkem pomoci ukázat, že „to Německo myslí se svou podporou Ukrajiny vážně“. „Německo poskytne veškerou pomoc, kterou může, jak dlouho to bude potřeba,“ dodal.

Pomoc společně s chystanou návštěvou Zelenského v Německu naznačuje, že se vztahy mezi Ukrajinou a Německem zlepšují, napsala agentura AP. Kyjev dlouho považoval za podezřelou závislost Německa na ruských energiích i jeho podporu plynovodům Nord Stream, které obcházejí Ukrajinu. Tehdejší kancléřce Angele Merkelové kritici vyčítají, že v době po anexi Krymu v roce 2014 měla spolu s ostatními unijními vůdci jednat s Kremlem s větší důrazností. Rovněž je Merkelová kritizována právě za to, že dopustila přílišnou závislost své země na ruských surovinách.

Nástupce Merkelové Olaf Scholz souhlasil s postupným ukončením dovozu ruských surovin, zpočátku ale váhal poskytnout Ukrajině smrtící zbraně kvůli obavám, že by mohlo být Německo zataženo do konfliktu.

Ukrajina se v poslední době snažila přesvědčit své spojence, aby jí poskytli zbraně dlouhého doletu, stíhačky a munici, aby mohla zahájit účinnou protiofenzivu proti ruské armádě.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes přiletěl do Itálie, kde se setkal s nejvyššími italskými představiteli a v plánu měl i schůzku s papežem Františkem. Následně by se měl v neděli vydat do Německa, kde se podle očekávání sejde s kancléřem Olafem Scholzem i s prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem.