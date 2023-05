Zelenskyj přicestuje do Německa v neděli

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přicestuje na návštěvu Německa v neděli. Uvedla to dnes agentura DPA s odvoláním na zdroje z vládních kruhů. Do Německa Zelenskyj přicestuje z Říma, kde dnes jedná s premiérkou Giorgiou Meloniovou a papežem Františkem. Zprvu bylo nejasné, zda Zelenskyj nepřicestuje do Berlína z Itálie již dnes večer.

V Německu by měl Zelenskyj podle předchozích informací tisku jednat s kancléřem Olafem Scholzem a spolkovým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem. Odpoledne by se pak mohl zúčastnit v Cáchách předání Ceny Karla Velikého pro osobnosti, které se mimořádně zasloužily o jednotu Evropu. První neoficiální informace o Zelenského cestě do Německa se v německém tisku objevila již na začátku května. Zahraniční cesty ukrajinského prezidenta obvykle podléhají utajení a podrobnosti jsou jasné až ve chvíli, kdy státník dorazí na místo. Německá policie začala únik informací do médií vyšetřovat. Německé ministerstvo obrany dnes ohlásilo, že připravuje nový balík vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 2,7 miliardy eur (64 miliard Kč). Ze strany Berlína se jedná o největší vojenskou pomoc Kyjevu od začátku ruské invaze.