Důchodci financují reklamy, které je samy klamou - a neví o tom!
15. 10. 2025 – 11:19 | Zprávy | Anna Pecena
Věřili byste tomu, že vaše peníze protékají do kapes firem, které vás lákají na falešné slevy a „výhodné nabídky“? Ano — a vy jste těm firmám často nevědomým sponzorem. Máte pocit, že reklamy vás jen otravují? To ale není všechno — mnohé z nich vznikají právě díky vašemu chování, ať už si to uvědomujete, nebo ne. V tomto článku odhalíme, jak důchodci přispívají ke svému vlastnímu klamání — a jak se tomu ubránit.
Peníze za kliknutí: když propagace platí z vašich dat
Každý den vidíme na internetu stovky až tisíce reklamních sdělení. Studie ukazují, že lidé denně narazí na desítky až téměř 700 online reklam. Firmy platí za kliknutí (CPC) nebo zobrazení (CPM), a právě vy tím, že stránku otevřete, reklamu vidíte, nebo kliknete, přispíváte k tržbám těch, kteří reklamu umisťují.
Online reklama v ČR v roce 2024 dosáhla 64 miliard korun — a navzdory tomu, že mnoho reklam je naprosto k ničemu, systém vydělává i na nich. Zkrátka: vaše zraková pozornost a občasné kliknutí jsou palivem pro marketingové stroje.
Past „výhodných nabídek“: zacházejte s reklamou jako s návnadou
Mnoho reklam pro seniory používá jazyk výhod: „speciální sleva“, „pro důchodce zdarma“, „omezená nabídka“. Jenže štěstí je, že tito inzerenti už zaplatili za to, aby vás k reklamě přivedli — a prodělají jen tehdy, když nabídka skutečně funguje. Výsledek? Často zjistíte, že se vám zboží dodá s výrazně horší kvalitou, že cena po skrytých poplatcích vyskočí, nebo že jde o smlouvu, kterou jste nechtěli.
Když firma platí stovky či tisíce korun za každé zobrazení vaší nemalé „cílové skupiny“ (důchodců), stáváte se bezděčným sponzorem té reklamy — i když za ní vlastně platíte poskytnutím svého času a pozornosti.
Jak se nenechat obalamutit — jednoduchá obrana spotřebitele
-
Nevěřte každé „slevě“. Jestliže dárek nebo výhodná cena vypadají příliš krásně, ověřte si recenze, koukněte na fórum, ptejte se v kruhu známých.
-
Používejte blokátory reklamy (ad-block) nebo prohlížeče s ochranou proti sledování — snížíte pravděpodobnost, že vás cíleně zasypou reklamou.
-
Neklikejte neznámé bannery — reklama často cílí na jednoduché kliknutí, ale přesměruje vás na podvodné stránky nebo skryté nabídky.
-
Čtěte drobný tisk smluv — i když „dostanete bonus zdarma“, někdy je podmínka, že musíte zaplatit za servis, dopravu či registraci.
Nenechte své úspory sloužit jako pohon podvodného marketingu proti vám. Když reklamu kriticky přehodnotíte — a vyplatí se to — pomůžete nejen sobě, ale i dalším, kdo už nechtějí být nevědomými financovateli falešných výhod.