Nový objev na obzoru? Belohorcová se pochlubila polonahou selankou se svalovcem
17. 11. 2025 – 14:00 | Magazín | BS
Známá moderátorka si po hurikánu vztahového dramatu potřebovala trochu odpočinout. Společnost k tomu zvolila velmi dobře.
Dramatický konec manželství slavné moderátorky Zuzany Belohorcové a podnikatele Vlasty Hájka jistě není potřeba obšírně rozebírat: Však se o něm popsaly už kilometry stránek textu.
Hájek se podle všeho po opakované nevěře zamiloval do milenky a vztah zkrachoval.
Kolem končícího manželství bude ještě určitě potřeba vyřešit spoustu věcí, Zuzana ale především potřebuje trochu oddychu. A vypadá to, že za tím účelem zvolila ideálně: Odjela na dovolenou na Miami.
Svůj necelý půlmilion věrných sledujících na Instagramu zásobuje celou řadou fotek, z nichž se dá vyčíst spousta věcí. Třeba to, že byť jí táhne na 50, v plavkách pořád vypadá tak, že by jí spousta třicítek mohla závidět. Nebo to, že je dcera Salma po mamince a také z ní roste pořádná kočka.
A nebo třeba také to, že Zuzaně v poslední době docela často dělá společnost mimořádně nařachaný borec Tomáš Stríž. Vedle Zuzany byl k vidění už na párty k Halloweenu a nyní moderátorku doprovází i v Americe.
Vedle dalších přátel, nutno dodat, ne že by se snad jednalo o randíčka pouze ve dvou.
Tomáš má mimochodem zajímavou kariéru: Podniká v pohřebnictví a vyrábí šperky.
Tak či tak, od pohledu jim to spolu sluší. Kdyby náhodou přeskočila jiskra, možná by se právě Tomáš mohl stát tím, o kom Zuzana nedávno mluvila, když prohlásila, že si nyní zaslouží partnera, který si jí bude vážit.