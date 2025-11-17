Dnes je pondělí 17. listopadu 2025., Svátek má Mahulena
Počasí dnes 7°C Déšť

Nový objev na obzoru? Belohorcová se pochlubila polonahou selankou se svalovcem

17. 11. 2025 – 14:00 | Magazín | BS

Nový objev na obzoru? Belohorcová se pochlubila polonahou selankou se svalovcem
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Známá moderátorka si po hurikánu vztahového dramatu potřebovala trochu odpočinout. Společnost k tomu zvolila velmi dobře.

Dramatický konec manželství slavné moderátorky Zuzany Belohorcové a podnikatele Vlasty Hájka jistě není potřeba obšírně rozebírat: Však se o něm popsaly už kilometry stránek textu.

Hájek se podle všeho po opakované nevěře zamiloval do milenky a vztah zkrachoval.

Kolem končícího manželství bude ještě určitě potřeba vyřešit spoustu věcí, Zuzana ale především potřebuje trochu oddychu. A vypadá to, že za tím účelem zvolila ideálně: Odjela na dovolenou na Miami.

Svůj necelý půlmilion věrných sledujících na Instagramu zásobuje celou řadou fotek, z nichž se dá vyčíst spousta věcí. Třeba to, že byť jí táhne na 50, v plavkách pořád vypadá tak, že by jí spousta třicítek mohla závidět. Nebo to, že je dcera Salma po mamince a také z ní roste pořádná kočka.

A nebo třeba také to, že Zuzaně v poslední době docela často dělá společnost mimořádně nařachaný borec Tomáš Stríž. Vedle Zuzany byl k vidění už na párty k Halloweenu a nyní moderátorku doprovází i v Americe.

Vedle dalších přátel, nutno dodat, ne že by se snad jednalo o randíčka pouze ve dvou.

Tomáš má mimochodem zajímavou kariéru: Podniká v pohřebnictví a vyrábí šperky.

Tak či tak, od pohledu jim to spolu sluší. Kdyby náhodou přeskočila jiskra, možná by se právě Tomáš mohl stát tím, o kom Zuzana nedávno mluvila, když prohlásila, že si nyní zaslouží partnera, který si jí bude vážit.

belohorcova insta zdroj: Instagram

Tagy:
rozvod rozchod Dovolená vztahy partner svaly nevěra
Zdroje:
Instagram, Blesk
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Horoskop na týden od 17. listopadu: Berani září v práci, Panny v klidu domova:

Následující článek

Zapomeňte na závěsy v koupelnách. Sklo přináší čistotu, světlo a nový styl sprchování

Nejnovější články