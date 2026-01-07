Novoroční aukce, která šokovala Japonsko: Tuňák stál jako celý činžák!
7. 1. 2026 – 14:37 | Zpravodajství | Alex Vávra
Rekordní novoroční aukce na tokijském trhu Toyosu přinesla tuňáka za desítky milionů korun, znovu potvrdila výjimečné postavení oblasti Oma a ukázala, že japonská posedlost prestižním sushi nemá ani v roce 2026 žádné hranice.
Tokijský rybí trh Toyosu se hned na začátku roku znovu proměnil v dějiště mimořádné události, kde se potkává tradice, prestiž i tvrdý byznys. Novoroční aukce tuňáků je v Japonsku symbolem dobrého startu do nového roku a letos přepsala historii. Jeden jediný úlovek stačil k tomu, aby padl absolutní cenový rekord a aby se znovu rozproudila debata o hodnotě luxusu, rituálu a japonské posedlosti dokonalým sushi.
Ještě za tmy se aukční hala zaplnila obchodníky, kuchaři i přihlížejícími. Mezi řadami obrovských ryb s odříznutými ocasy se pečlivě hodnotila barva masa, jeho struktura a tučnost. Právě tyto detaily rozhodují o tom, zda se z tuňáka stane běžné zboží, nebo hvězda celé aukce. Letos bylo jasno velmi rychle.
Rekord za desítky milionů korun
Hlavní pozornost na sebe strhl mohutný tuňák modroploutvý o hmotnosti 243 kilogramů. Vydražen byl za 510,3 milionu jenů, což v přepočtu znamená zhruba 76 až 78 milionů korun. Jde o nejvyšší částku, jaká kdy byla na novoroční aukci v Toyosu zaplacena.
Vítězem se stala společnost Kiyomura Corp., která provozuje známý řetězec restaurací Sushi Zanmai. Její majitel Kijoši Kimura je na podobné titulky zvyklý. Už v minulosti několikrát posunul hranice možného a v roce 2019 koupil tuňáka za zhruba 2,1 milionu dolarů, tedy přibližně 50 milionů korun. Aktuální nákup tak překonal i jeho vlastní rekord o více než 25 milionů korun.
Kimura po aukci přiznal, že původně počítal s nižší cenou, jenže tempo přihazování bylo nečekaně rychlé. Částka se během několika okamžiků vyšplhala do výšin, které nemají ve světě potravin obdoby. Přesto považuje nákup za správné rozhodnutí a symbolicky důležitý krok na začátku roku.
Oma jako záruka luxusu
Rekordní kus pocházel z oblasti u města Oma v prefektuře Aomori na severu Japonska. Právě tato lokalita má mezi znalci pověst výjimečného místa, odkud pocházejí jedni z nejkvalitnějších tuňáků v zemi. Setkávání studených a teplých mořských proudů zde vytváří ideální podmínky pro ryby s mimořádně chutným a tučným masem, které je pro sushi a sašimi zásadní.
Tuňáci z Oma proto dosahují dlouhodobě vyšších cen než úlovky z jiných oblastí. V tomto případě se očekává, že hodnota masa v přepočtu vychází až na více než 300 tisíc korun za kilogram. Přesto se pokrmy z tohoto tuňáka budou v restauracích Sushi Zanmai prodávat za běžné ceny. Jde o záměrné gesto, které má lidem umožnit ochutnat něco výjimečného a zároveň posílit prestiž značky.
Zajímavý je i širší kontext celého příběhu. Tuňák modroploutvý byl ještě v minulém desetiletí považován za zranitelný druh kvůli nadměrnému rybolovu a klimatickým změnám. Díky mezinárodním omezením a ochranářským opatřením se však jeho populace postupně zotavuje. Rekordní aukce tak dnes neznamená jen přehlídku peněz, ale i signál, že přísnější regulace mohou fungovat.
Novoroční aukce v Toyosu zůstává zvláštní směsicí rituálu, prestiže a okázalého luxusu. Pro někoho je to absurdní plýtvání penězi, pro jiné hluboce zakořeněná tradice a oslava řemesla. Jisté je jedno. Dokud budou existovat lidé ochotní zaplatit desítky milionů korun za jediného tuňáka, budou se tyto příběhy na začátku každého roku znovu a znovu opakovat.