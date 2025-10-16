Rozlučte se s nudnou sprchou. Japonsko zavádí automatickou myčku lidí
16. 10. 2025 – 13:39 | Zpravodajství | Alex Vávra
Japonská firma Science Co. představila na Expu v Ósace revoluční lidskou myčku – futuristické zařízení, které vás samo umyje, promasíruje, pustí vám film a ještě sleduje vaši pohodu.
Japonsko znovu dokázalo, že když jde o spojení technologie a pohodlí, je prostě o krok napřed. Společnost Science Co. totiž na Expu 2025 v Ósace odhalila svou novinku, která doslova přepisuje pojem osobní hygiena. Lidská myčka budoucnosti je plně automatizovaný koupelnový systém, který vás umyje, aniž byste museli pohnout prstem.
Vypadá jako elegantní kapsle nebo futuristická vana s průhledným krytem. Uživatel se pohodlně usadí do měkkého, ergonomicky tvarovaného interiéru, dveře se zavřou a začne zázrak techniky. Na displeji se rozsvítí uklidňující záběry moře a západů slunce, zatímco vana se automaticky naplní teplou mýdlovou vodou až po hrudník. Mikroskopické bublinky pak jemně odstraní veškeré nečistoty z pokožky, a to zcela bez nutnosti jakéhokoli pohybu.
Teplota vody je řízena s přesností na desetiny stupně – drží se na ideálních 38 °C, což je teplo, při kterém tělo dokonale uvolní. Během oplachování se teplota lehce sníží, aby člověka příjemně osvěžila. O všechno se starají chytré senzory, které neustále sledují hladinu vody, tlak i průtok, a dokonce analyzují fyzickou i duševní pohodu uživatele. Výsledky se přitom promítají přímo na vestavěnou obrazovku.
Lázně, které myslí za vás
Součástí myčky jsou i reproduktory, které dokreslují celou scénu jemnou hudbou nebo zvuky přírody. Každý cyklus trvá přibližně pět minut, takže během krátké chvíle se člověk ocitne v malém osobním lázeňském rituálu.
Zástupci společnosti zdůrazňují, že zařízení není jen pro technologické nadšence. Je určeno pro každého, kdo chce ušetřit čas, užít si pohodlí nebo potřebuje koupel přístupnou bez námahy. Do budoucna se navíc počítá s využitím umělé inteligence, která by dokázala přizpůsobit teplotu, vůni i hudbu podle osobních preferencí. Inspirací pro tento projekt byl prototyp, který v roce 1970 předvedla firma Sanyo na světové výstavě, tehdy ještě s bublinkami a plastovými masážními kuličkami. Science Co. tuto starou ideu oživila a posunula do 21. století – a výsledek okamžitě vzbudil obrovskou pozornost.
Luxusní zážitek za cenu vozu
Společnost potvrdila, že lidskou myčku si už vyzkoušelo více než tisíc návštěvníků Expa a většina z nich hodnotila zážitek jako mimořádně příjemný. Zájem je tak velký, že už bylo objednáno šest kusů pro hotely a rekreační zařízení po celém Japonsku – jeden z nich zamíří přímo do Ósaky. Kolik tento technologický zázrak stojí? Firma přesnou částku neprozradila, ale naznačila, že cena odpovídá hodnotě luxusního dováženého auta. Masová výroba by měla začít po skončení výstavy, a i když zatím není znám termín ani finální ceník, už teď je jisté, že Japonsko opět posunulo hranice toho, jak může vypadat koupel budoucnosti.