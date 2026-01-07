Fiala (ODS): Muniční iniciativa bude pokračovat jen díky tlaku zahraničních partnerů
7. 1. 2026 – 14:21 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Muniční iniciativa bude pokračovat hlavně díky tlaku zahraničních partnerů, sdělil dnes ČTK bývalý premiér Petr Fiala (ODS), jehož vláda projekt dodávek velkorážové munice pro Ukrajinu zahájila.
Kabinet Andreje Babiše (ANO) však nechá iniciativu pouze pokračovat, nebude se na ní podílet, zdůraznil. Podle Fialy se dříve nebo později Česku tento alibismus a neserióznost nové zahraniční politiky vymstí.
Babiš v úterý oznámil, že ČR muniční iniciativu rušit nebude, ale bude ji jen koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů. Rozhodl se tak po dohodě s koaličními partnery ještě před dnešním jednáním Bezpečnostní rady státu, které se má iniciativě také věnovat. Před loňskými sněmovními volbami Babiš sliboval zrušení iniciativy.
Iniciativa bude pokračovat hlavně díky tlaku zahraničních partnerů, míní Fiala. "Nová vláda se na ní nechce podílet, jen ji nechá pokračovat. Je to škoda, protože iniciativa byla výrazným zahraničním úspěchem naší vlády a celé země," sdělil Fiala ČTK.
Připomněl nedávné rozhodnutí ČR, Maďarska a Slovenska nepřipojit se ke garancím spojeným s půjčkou zemí Evropské unie Ukrajině ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč). "Podobně sice Andrej Babiš nezablokoval finance na pomoc Ukrajině, ale odmítl se podílet na zárukách. Dříve či později se nám alibismus a neserióznost naší nové zahraniční politiky vymstí. V diplomacii totiž nelze dlouhodobě chtít po našich partnerech vše a nedávat nic," uvedl.
Bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) pokračování iniciativy očekávala a je za toto rozhodnutí ráda. "Protože bez muniční iniciativy by byla vážně ohrožená obranyschopnost Ukrajiny," napsala ČTK. Považuje za úsměvné, že Babiš s převzetím vládní odpovědnosti ustoupil od svých výroků o plesnivé munici a předražených cenách. "Je to dobře pro Ukrajinu, pro naše renomé i pro náš obranný průmysl. A zároveň to plně odhaluje pokrytectví současné koalice," uvedla.
Příspěvek ČR do iniciativy podle Černochové odpovídá českému závazku v NATO k pomoci Ukrajině. "Pokud vláda nechce plnit tento mezinárodní závazek z našich prostředků, je to její odpovědnost," dodala.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na síti X uvedl, že pokračování iniciativy je dobrou zprávou. "Tedy pokud si to (Babiš) opět nerozmyslí. Podporou Ukrajiny chráníme i naši bezpečnost. Zatímco SPD kvůli Ukrajině na sítích útočí na vlastního ministra, premiér snad konečně pochopil, co je v sázce," napsal Hřib.
Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek napsal, že iniciativa velmi pomohla Ukrajině bránit se ruským barbarům. "Andrej Babiš ji chtěl zrušit. Teď slavnostně oznamuje, že ji rušit nebude (dokud mu SPD neřekne opak) - a že do ní nedáme peníze, které už teď skoro nedáváme," uvedl.
Poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL) chápe pokračování projektu jako velkou pochvalu práce Fialovy vlády od Babiše. "Jen je škoda, že Babiš muniční iniciativu před volbami nezodpovědně zneužil ve své nenávistné kampani," sdělil Bartošek ČTK.
Na muniční iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem. Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) na munici pro Ukrajinu dárci věnovali 100 miliard korun, Česko přispělo dvěma až třemi miliardami korun.