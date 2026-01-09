Novomanželství skončilo trestním oznámením. Co vyšlo najevo, šokovalo i policii
9. 1. 2026 – 10:56 | Zpravodajství | Alex Vávra
Sliby o ideálním partnerovi, hustých vlasech a finanční jistotě se po svatbě rychle rozpadly. Případ z indické Noidy ukazuje, jak se zdánlivě banální lež může změnit v rozsáhlé policejní vyšetřování plné obvinění z podvodu, násilí a vydírání.
Manželství, které mělo být podle obou rodin slibným začátkem společného života, se během necelých dvou let proměnilo v jeden z nejpodivnějších a zároveň nejvážnějších rodinných sporů, jaké se v poslední době objevily v indických médiích. Případ pětatřicetileté ženy z Noidy dnes řeší policie a zahrnuje obvinění, která sahají od klamání o vzhledu přes finanční podvody až po domácí násilí, vydírání a porušení zákona o věnu.
Svatba se uskutečnila v lednu 2024 a podle ženy už od prvního dne vycházelo najevo, že realita je zcela jiná než obraz, který jí byl před sňatkem pečlivě prezentován. To, co mělo zůstat bezvýznamným detailem, se postupně proměnilo v řetězec lží, konfliktů a obvinění, které nakonec vyústily v trestní oznámení na manžela i čtyři členy jeho rodiny.
Utajený vzhled a falešný životopis
Podle policejního spisu byla žena před svatbou ujišťována, že si bere muže s hustými vlasy. Krátce po obřadu však zjistila, že její manžel je zcela plešatý a dlouhodobě používá vlasový příčesek. Rodina podle ní tuto skutečnost záměrně zlehčovala a prezentovala ji jen jako drobný kosmetický problém, což žena považuje za vědomé uvedení v omyl.
Plešatost ale nebyla jedinou věcí, která měla být zamlčena. Manžel se měl vydávat za vysokoškolsky vzdělaného absolventa obchodního oboru, ačkoliv ve skutečnosti dokončil pouze střední školu. Stejně zavádějící měly být i informace o jeho finanční situaci. Před svatbou měl uvádět roční příjem odpovídající zhruba půl milionu korun, který se však podle ženy nikdy nepotvrdil. Právě tyto údaje měly hrát klíčovou roli při jejím rozhodování o sňatku.
Napětí se podle její výpovědi ještě zvýšilo poté, co po svatbě začaly ze strany manželovy rodiny zaznívat požadavky na věno. Zároveň mělo dojít ke zmizení šperků a dalších cenností v hodnotě přibližně 420 tisíc korun, které žena obdržela od své rodiny během svatebních obřadů.
Násilí, vydírání a zásah policie
Postupem času se spor podle oznámení přenesl z roviny rodinných hádek do otevřeného násilí. Žena tvrdí, že ji manžel opakovaně fyzicky napadal, vyhrožoval jí vyhozením z domu a snažil se ji ovládat prostřednictvím vydírání. Měl pořizovat její intimní videa a následně po ní požadovat pravidelné platby ve výši zhruba 2 800 korun měsíčně.
Závažná obvinění se týkají i společné cesty do zahraničí, během níž mělo dojít k dalšímu fyzickému napadení a k nátlaku, aby žena propašovala marihuanu z Thajska do Indie. Ve výpovědi se objevují také zmínky o mimomanželských vztazích manžela, které podle ženy vedly k dalším konfliktům a eskalaci násilí.
Policie na základě stížnosti zahájila trestní řízení proti pěti osobám podle několika paragrafů indického trestního zákoníku Bharatiya Nyaya Sanhita, mimo jiné kvůli krutému zacházení, úmyslnému ublížení na zdraví, trestnému porušení důvěry, vyhrožování a urážkám. Současně byl uplatněn i zákon o zákazu věna. Vyšetřování podle úřadů nadále pokračuje a případ je považován za mimořádně citlivý.
Celý příběh ukazuje, jak zdánlivě banální detail může odstartovat sled událostí s vážnými následky. Z původního klamání o vzhledu se stal komplexní spor, který odhaluje hlubší problémy spojené s tlakem tradičních očekávání, finančními nároky i nerovným postavením v manželství. Zatímco policie zjišťuje, kde končí rodinný konflikt a začíná trestný čin, případ už teď slouží jako varování, že pečlivě budovaný obraz ideálního partnera se může po svatbě velmi rychle zhroutit.