Paměť grónského ledu děsí vědce: může zmizet ještě před koncem století
9. 1. 2026 – 11:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Led působí klidně.Člověk má pocit, že tu byl odjakživa a že tady zůstane navěky, i když se svět kolem mění. Jenže to má háček, ukládá do sebe teploty, světlo, tlak i dobu, kdy byl svět kolem něj stabilní – a kdy už ne. A právě tahle paměť teď z Grónska vysílá zprávu, kterou není snadné přeslechnout.
Na severu ostrova, daleko od okrajů ledovců, kde se led láme a padá do moře, stojí nenápadná ledová kupole zvaná Prudhoe. Na pohled klidná, pevná, skoro uklidňující. Jenže vědci dnes vědí, že už jednou zmizela úplně. A že podmínky, za nichž se to stalo, se mohou vrátit dřív, než si chceme připustit.
Paměť ukrytá pod ledem
Tentokrát se vědci nedívali jen na led samotný. Zajímalo je to, co leží pod ním. Zrnka písku, zavřená hluboko pod ledovou vrstvou, fungují jako drobné časové schránky. Jakmile se dostanou na světlo, jejich „počítadlo času“ se vynuluje. A znovu se spustí až ve chvíli, kdy jsou znovu pohřbena.
Výsledek byl až znepokojivě jasný. Písek pod dómem Prudhoe byl naposledy vystaven slunečnímu světlu zhruba před sedmi tisíci lety. Jinými slovy: severní Grónsko bylo tehdy bez ledu.
Minulost, která není tak vzdálená
Možná si říkáte, že sedm tisíc let je nepředstavitelně dávno. Jenže klimatické podmínky, které tehdy vedly k úplnému roztání severogrónského ledu, se podle dnešních modelů mohou znovu objevit ještě během tohoto století – pokud bude oteplování pokračovat stejným tempem.
Studie publikovaná v časopise Nature tak nepřináší senzaci, ale nepříjemné srovnání. Minulost a budoucnost se v ní začínají podezřele podobat.
Sever, který jsme dlouho přehlíželi
Vědci se roky soustředili hlavně na jih Grónska. Tam je tání viditelné a měřitelné. Sever působil stabilněji, odolněji. Jenže nové poznatky naznačují, že právě severní část ledového příkrovu může být zranitelnější, než jsme si mysleli.
A pokud by sever roztál dřív, než počítaly starší scénáře, nešlo by o drobnou odchylku. Znamenalo by to rychlejší růst hladiny moří, větší tlak na pobřežní města a změny, které by pocítil celý svět – i ti, kteří Grónsko nikdy neviděli.
Led, který zatím nevyvolává paniku
Dóm Prudhoe netaje rychle, nepraská ani zatím nevyvolává větší obavy. Jen pomalu reaguje na změny kolem sebe. Nevaruje extrémním chováním, ale pamětí. Ano, led má paměť – stejně jako voda.
Připomíná, že klimatický systém Země má své hranice. A že když se jednou překročí, návrat zpět není otázkou politického rozhodnutí ani technologického zázraku, ale času.
Vědci už spekulují o nebezpečí
Grónský led není jen kus zmrzlé krajiny. Je to takový přírodní archiv. A archivy existují proto, aby se do nich nahlíželo dřív, než se historie začne opakovat.
Otázka už dnes nezní, jestli led dokáže roztát. To už víme.
Otázka zní, jestli jsme připraveni poslouchat, když nám minulost bude mluvit do budoucnosti.