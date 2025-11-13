Žena marně čekala na svatbu, teď se soudí o svou promarněnou plodnost
13. 11. 2025 – 6:27 | Zpravodajství | Alex Vávra
Po deseti letech vztahu zůstala sama a zlomená. Čtyřiatřicetiletá žena tvrdí, že jí bývalý partner ukradl roky vhodné k mateřství – a chce po něm finanční odškodnění za promarněný čas i zmařené sny o rodině.
Rozchody bývají těžké pro každého, ale příběh jedné čtyřiatřicetileté ženy vzbudil nečekanou vlnu reakcí. Po deseti letech vztahu, který považovala za pevný a směřující k manželství, zůstala zničehonic sama. Její partner se rozhodl, že ve svých osmatřiceti ještě není připravený na závazky ani rodinu, a odešel. Pro ni to znamenalo nejen emocionální ztrátu, ale i něco, co považuje za ukradenou životní šanci. Tvrdí, že během let společného soužití obětovala část své kariéry, přizpůsobila svůj profesní i osobní život jeho ambicím a plánům, protože věřila, že jednoho dne bude on hlavním živitelem a oni založí rodinu. Když ji po deseti letech opustil s vysvětlením, že na manželství a děti ještě není připravený, zůstala podle svých slov „emocionálně zdevastovaná“ a s pocitem, že promarnila nejlepší roky svého života.
Její dopis, v němž svůj příběh popsala, se rychle rozšířil po sociálních sítích a rozpoutal debatu o tom, zda má člověk po takovém rozchodu právo žádat náhradu – nejen citovou, ale i finanční.
Zlomené srdce, rozbité plány a nečekaná touha po spravedlnosti
Žena popsala, že její bývalý partner jí otevřeně řekl, že má pocit, jako by měl před sebou ještě deset let, kdy se chce plně věnovat své kariéře a užívat si život bez omezení. Manželství ani děti prý zatím neplánuje, přestože věděl, že pro ni se právě rodina stala nejvyšší prioritou. Tím ji podle ní opustil v okamžiku, kdy byla nejvíce připravená usadit se a založit domov. Tvrdí, že po letech vztahu a obětí má pocit, že jí bývalý „pořádně dluží“, a chce, aby jí alespoň částečně nahradil to, co ztratila – především čas.
Cítí se podvedená a zrazená, protože věřila v budoucnost, která se nakonec rozpadla. V dopise přiznala, že zvažuje, že by měl bývalý zaplatit náklady na umělé oplodnění či zmrazení vajíček. Cítí, že čas hraje proti ní a že má stále menší šanci stát se matkou. Procedury, které by jí mohly pomoci, jsou však drahé, a ona se domnívá, že by měl část této finanční zátěže nést i muž, s nímž tolik let plánovala rodinu. Bývalý partner ale tuto odpovědnost odmítá. Řekl jí, že k ničemu takovému není povinen, a dodal, že právě vědomí, že jí „dochází čas“, bylo jedním z důvodů, proč vztah ukončil – prý ji nechtěl dál držet v nejistotě.
Rozum proti emocím: když láska nestačí
V závěru svého dopisu žena napsala, že má pocit, jako by jí ukradl roky vhodné k mateřství. Věří, že by měl nést alespoň nějakou odpovědnost za škody, které podle ní způsobil svým rozhodnutím a porušenými sliby. Odborník, který na její dopis reagoval, jí ale sdělil, že pokud dvojice nebyla sezdaná, nemá žádný právní nárok na finanční odškodnění za roky, které ve vztahu strávila.
Zároveň ji vyzval, aby si uvědomila, že i když právně nic nevysoudí, není bezmocná. Doporučil jí, aby se zaměřila na praktické otázky – například na pečlivé vypořádání společného bytu či financí – a aby se nenechala zatlačit do nevýhodných dohod bez právní pomoci. To, co jí z jejich společného života zůstalo, může podle něj být základem pro nový začátek.
Ženina zpověď se rychle stala virální a rozdělila veřejnost. Někteří čtenáři s ní soucítili, poukazovali na to, že mnoho mužů v podobných vztazích žene své partnerky k obětem, aniž by sami byli připraveni udělat zásadní krok. Jiní naopak tvrdili, že po deseti letech měla převzít odpovědnost sama – že nikdo jí nebránil vztah ukončit dřív, pokud viděla, že se nikam neposouvá.
Příběh tak rozvířil diskuzi o tom, kdo v dlouhodobém vztahu nese odpovědnost za ztracený čas. Je to ten, kdo odejde, nebo ten, kdo zůstává a doufá, že se druhý změní? Jedno je jisté – tato kauza ukázala, jak tenká je hranice mezi láskou, loajalitou a slepou vírou, že druhý má stejné plány jako my.