Masové stěhování vězňů v Číně. Kdo jsou tisíce pasažérů ve vlacích se zatemněnými okny

Jihomoravský kraj vyhlásil výběrové řízení na ředitele zdravotnické záchranné služby, kterou zřizuje. Novinářům to v pondělí řekl hejtman Bohumil Šimek (ANO). Ředitel Milan Klusák půjde do důchodu. Zájemci se mohou hlásit do 25. října. Podle Šimka by chtěl kraj vybrat ředitele od ledna 2019.