Jak udělat "Starou dámu" znovu sexy?

Začátek týdne byl pro sportovního fanouška pestrý. Vedle fotbalového šampionátu v Rusku byl dalším tématem do hospody kolotoč okolo čtyřnásobného vítěze Tour de France Chrise Froomea. Toho pořadatelé Tour nechtěli kvůli nedořešenému podezření z dopingu nejprve na start vůbec pustit. A pak ho tam jako mávnutím kouzelného proutku zase chtěli, protože Mezinárodní cyklistická unie veškerá obvinění stáhla. Proč ten zbytečný cirkus?

Každý sportovní fanoušek musí mít pořádně zamotanou hlavu. Nad Froomem se houpala pěkně rezavá kosa od loňského září, kdy mu po jedné z etap španělské Vuelty naměřili v moči dvojnásobně zvýšenou koncentraci salbutamolu, který kromě léčby astmatu funguje i jako doping. Jenže třiatřicetiletý rodák z Nairobi má trofej z Vuelty dodnes nad krbem vystavenou a navíc se zařadil mezi "nesmrtelné" závodníky, kteří dokázali během jednoho roku vyhrát více než jeden ze tří závodů Grand Tour (tj. Giro, Tour de France, Vuelta).

V zimě pak napadl sníh, v Anglii pršelo a čas běžel dál. Cyklistický svět se na chvíli uklidnil a o Froomea se začal zajímat až počátkem jara, kdy se britský cyklista objevil na jednorázovém závodě ve Španělsku Ruta de Sol. Už tehdy se hojně řešilo, jestli bude startovat na italském Giru, jehož růžový dres pro vítěze závodu mu jako jediný chyběl do sbírky. Startoval a vyhrál, zatímco vzorky jeho moči stále mrzly kdesi v laboratoři.

Objeví se i na Tour, když má za sebou náročné Giro? Pořadatelé, ale například i legenda dvoukolového sportu Francouz Bernard Hinault, byli proti. "Měl pozitivní test na Vueltě. Musel být přece suspendován a na Giru vůbec neměl startovat. Jakým právem má tolik času na to, aby se ospravedlnil? Je to proto, že jeho tým Sky má tolik peněz?" prohlásil Hinault, který třikrát ovládl Giro, pětkrát Tour a dvakrát Vueltu.

Uběhlo pár týdnů a pořadatelé Tour poslali Froomeovi jasný vzkaz: Na startu tě nechceme! No a co teď, když nejslavnější cyklistický závod planety začíná za týden a my jsme měli skoro tři čtvrtě roku na to, abychom ten Froomův inhalátor na astma vyřešili? pomysleli si nejspíš pánové z Mezinárodní cyklistické unie. Bum, bác a během 24 hodin bylo rozhodnuto. UCI uvedla, že se přiklonila k závěru Světové antidopingové agentury WADA, podle níž nejde o dopingový nález. A bylo to. Vzápětí dostal Froome od pořadatelů Tour zelenou a startovat může.



Nasnadě je samozřejmě řada spekulací o tom, že britská stáj Sky mohla všechno uplatit a podobně. Ostatně cyklistika už jeden kolosální podvod v podobě Lance Armstronga zažila, a pokud by se měl objevit další podvodník, následky by byly fatální.

Tour de France už není sexy, pojďme tu Starou dámu trochu nalíčit

Ač to třeba na první pohled tak nevypadá, "Stará dáma" je stále nejslavnější cyklistický podnik. Ale nalijme si čistého francouzského vína: v očích širší veřejnosti je to stále banda propocených chlapů na kolech, co by se měli radši pořádně najíst. Co víc, ještě ke všemu si mění krev a sypou do sebe bůhvíjaké pilulky. Od hegemonie již zmiňovaného Armstronga, který se však později ukázal jako lhář století, už prostě obyčejný sportovní fanoušek cyklistiku moc nežere a informace o ní ani nevyhledává.

Nabízí se tedy varianta, že celá ta taškařice okolo Froomea byla tak trochu divadélko, které se mohlo vyřešit během několika dní, a měla v očích fanoušků vyvolat napětí, jestli tedy nakonec tu slavnou Tour pojede, nebo ne. Navíc je taky dobré připomenout, že loňská diskvalifikace slovenského šoumena Petera Sagana nebyla úplně nejšťastnějším rozhodnutím. A že by si teď pořadatelé dovolili nepustit na start nejúspěšnějšího závodníka? Ale jděte…

Paralely nemusíme hledat, nabízí se jich hned několik. Proč boxeři většinou zničí polovinu tiskového sálu před zraky televizních kamer a za přítomnosti novinářů? Proč fotbaloví trenéři jako José Mourinho vždy něco plácnou na adresu svých rivalů? Proč kontroverzní hvězda UFC (organizace, která pořádá zápasy MMA) Conor McGregor zaútočí železným vozíkem na autobus plný zápasníků? No prostě proto, aby se o tom mluvilo, psalo, vysílalo a bylo toho prostě všude plno.

Cyklisté si ale mezi sebou jen těžko budou špinit dresy kolomazí, nebo se švihat pumpičkou přes zadek. Tak to za ně udělají pořadatelé ruku v ruce s Mezinárodní cyklistickou unií UCI, která se sice tváří jako asketická organizace plná slušňáků, ale vzpomeňte si třeba na její fotbalovou kolegyni FIFA, která byla dlouhá léta řízená zkorumpovaným Seppem Blatterem.

Cyklistika už dávno není sportem gentlemanů, jakými byli Merckx, Hinault, Induraín a další. Cyklistika je sport a sport rovná se byznys. Když se nebudou sypat peníze, budou tak trochu pořád "sypat" závodníci.