Feministická smeč Sereny Williamsové za práva žen z celého světa

Na letošní ženské finále tenisového US Open se jen tak nezapomene. Jednak ho poprvé v historii vyhrála Japonka, což učinilo z Naomi Ósakaové asi nejskromnější šampionku posledních let, ale vzpomínky se budou vázat hlavně k Američance Sereně Williamsové, která prostřednictvím rozhodčího vztyčila pěsti žen z celého světa.

Šestatřicetiletá Williamsová se po narození dcery opět dere na tenisový trůn a nikdo jí v tom nemůže zabránit. Jenže asi největší bojovnice za rovnoprávnost žen ve sportu, hned po Martině Navrátilové, si nenechá nic líbit. K její smůle se jí ale pak dost často dostává nemilého označení – hysterka. Stejně tak ve finále newyorského grandslamu, když ji třikrát napomínal umpirový rozhodčí a následně dostala trest v podobě odebraného gamu.

Kdyby jí rozhodčí Carlos Ramos v ten moment raději udělal oplzlý návrh výměnou za vánoční prémie, vyšel by z toho snad lépe, ale vzít šestinásobné vítězce US Open za protesty drahocenný game?! To, co pak následovalo, si můžete pustit na videu níže, a pokud snad neovládáte angličtinu, pak věřte, že není ani potřeba. Rozhodčí sice stále trůnil na umpiru, ve výšce asi metr nad Williamsovou, ale každý chlap na jeho místě by si v ten moment připadal menší, než tenisový míček.

Finálovou bitvu pak potichu, zato s velkým přehledem vyhrála teprve dvacetiletá Ósakaová a na slavnostním ceremoniálu chuděrka působila až dojmem školačky, co se stydí nahlásit paní učitelce, že si zapomněla vypracovat domácí úkol. A jako správná Asiatka (avšak s americko-haitskými kořeny) se navíc poražené Williamsové ještě omluvila, že si ji dovolila porazit…

Japonským mečbolem ale finále tohohle grandslamu zdaleka neskončilo. V neděli totiž zdobila trafiky po celém světě tvář běsnící Sereny, která jako by z novin chtěla každému nahlas říct "stala jsem se obětí sexismu!", což byl hlavní problém, na který Američanka na pozápasové tiskové konferenci upozorňovala.

Na kurtu prý bojovala za práva žen. Zajímavé, protože když takhle bojovala za "rovnoprávnost" v semifinále stejného turnaje v roce 2009 proti Kim Clijstersové, neváhala lajnové rozhodčí vyhrožovat smrtí. "Zabiju tě!" řvala tehdy Williamsová třímajíc míček v ruce. Paralela jako vyšitá, protože Sereně se v tom zápase zkrátka nedařilo a stejně jako teď o víkendu ho prohrála.

Ale zpět do současnosti. Nikdo pochopitelně nemůže rodačce z Michiganu upřít její tenisovou výjimečnost, která dávno přerostla hranice sportu. Bohužel její snaha řešit hlasitým kejháním veškeré neúspěchy a křivdy, které se během soutěžení občas vyskytnou, je zkrátka na škodu.

A aby toho rozruchu kolem rovnoprávnosti nebylo málo, přidala se WTA (Ženská tenisová asociace), jejíž šéf Steve Simon se Williamsové zastal. "WTA se domnívá, že by neměly být žádné rozdíly mezi ženami a muži v tom, jak se toleruje vyjádření emocí. Se všemi by mělo být zacházeno stejně. Nemáme pocit, že tomu tak včera bylo," uvedl Simon v tiskovém prohlášení den po sobotním finále.

Sociální sítě se zatím rychle plnily reakcemi ostatních světových tenistů. Skoro všem sice přišel verdikt rozhodčího přísný, ale například čerstvý mužský vítěz US Open, Srb Novak Djoković prohlásil, že by z toho sexismu takovou vědu nedělal. "Nevidím to jako pan Simon. Myslím, že s muži i ženami se zachází podle té dané situace. Není správné to generalizovat," odpověděl klidným hlasem aktuálně třetí hráč světa.

Když se za pár měsíců zeptáte kamaráda u piva v hospodě, jestli ví, která tenistka ovládla letošní US Open, pravděpodobně si na skromnou Japonku Ósakaovou ani nevzpomene. Vezměte ale jed na to, že první věta, co z něj vypadne, bude "jo to bylo, jak tam ta Williamsová dělala hysterický scény…". Ale buďte spíš genderově vyvážení a pozvěte do restaurace raději než kamaráda nějakou pěknou dívku.