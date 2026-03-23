DiCaprio mezi námi: Českem se pohybuje jedna z největších hvězd světa
23. 3. 2026 – 10:56 | Zpravodajství | Alex Vávra
Do Česka dorazil hollywoodský gigant Martin Scorsese a spolu s Leonardem DiCapriem a Jennifer Lawrence tu natáčí temný film What Happens at Night. Zasněžené hory, tajemná města a mrazivá atmosféra dělají z tuzemských lokací klíčovou kulisu jednoho z nejočekávanějších projektů.
Hollywood znovu objevuje kouzlo Česka – a tentokrát nejde o žádnou malou produkci. Do tuzemských kulis dorazil sám Martin Scorsese, jeden z nejvlivnějších režisérů všech dob, aby zde natočil svůj nový film What Happens at Night. Spolu s ním přijely i dvě megahvězdy současného filmu, Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrence. A zatímco fanoušci ještě nedávno řešili DiCapriův nečekaný knír na Oscarech, odpověď je dnes jasná – kvůli roli, která vzniká právě uprostřed české zimy.
Natáčení se rozjelo naplno a Česko se tak na čas proměnilo v temnou, mrazivou scénu pro psychologicky laděný příběh, který slibuje silnou atmosféru i napětí. Filmaři si zemi vybrali nejen kvůli vizuální rozmanitosti, ale i schopnosti nabídnout autentické evropské prostředí, které působí syrově, tajemně a místy až znepokojivě.
Česko jako filmová hvězda
Produkce se rozprostřela napříč republikou a zaměřuje se především na lokace, které dokážou podtrhnout chladnou a izolovanou atmosféru příběhu. Ve hře jsou horské oblasti jako Krkonoše nebo Šumava, ale také menší města s historickým rázem, kde úzké uličky, staré domy a zimní ticho vytvářejí téměř snovou kulisu.
Právě tato kombinace prostředí je pro film zásadní. Příběh sleduje americký manželský pár, který přijíždí do nenápadného evropského městečka adoptovat dítě. Jenže místo radostného okamžiku přichází postupně znepokojení, nejistota a pocit, že realita kolem nich začíná být neuchopitelná. Místo, které mělo být jen krátkou zastávkou, se proměňuje v labyrint plný podivných situací a skrytých významů.
České lokace tak nehrají jen roli pozadí, ale stávají se plnohodnotnou součástí vyprávění. Právě díky nim má film získat specifickou atmosféru, která diváky vtáhne a nepustí.
Scorsese, DiCaprio a nová výzva pro Lawrence
Leonardo DiCaprio pokračuje ve své dlouholeté spolupráci se Scorsesem, která přinesla řadu výrazných filmů. Jennifer Lawrence se k této tvůrčí dvojici připojuje poprvé, což z projektu dělá ještě větší událost. Podle zákulisních informací ji čeká intenzivní natáčení plné detailní práce s emocemi i atmosférou.
Scorsese je totiž známý tím, že své herce vede velmi specifickým způsobem. Často pracuje s odkazy na starší filmy, promítá konkrétní scény a hledá přesné tempo i tón jednotlivých momentů. Není výjimkou, že kvůli jediné scéně nechá štáb sledovat celý film, aby všichni pochopili, jakého efektu chce dosáhnout. V tomto případě se mluví i o inspiraci staršími hororovými snímky, které mají pomoci vytvořit správně znepokojivou náladu.
Vedle hlavních hvězd se ve filmu objeví také Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson, Jared Harris a Welker White, což jen potvrzuje, že jde o projekt s mimořádně silným obsazením. Film vzniká pod hlavičkou Apple Original Films, které se Scorsesem spolupracovalo už na úspěšném Killers of the Flower Moon. Tentokrát ale režisér míří do mnohem temnějších vod a vrací se k psychologickému napětí, které připomíná jeho dřívější tvorbu.
Předlohou je román Petera Camerona, jenž je známý svou tísnivou atmosférou a existenciálními otázkami. Právě tyto prvky by měly být ve filmové verzi ještě více zdůrazněny a posunuty do vizuálně silné podoby.
Natáčení v Česku tak není jen další položkou na seznamu zahraničních produkcí. Jde o projekt, který může výrazně posílit pověst země jako jedné z nejatraktivnějších filmových destinací v Evropě. Místní prostředí, řemeslné zázemí i zkušenosti českých filmových profesionálů hrají v celém procesu klíčovou roli.
Premiéra zatím nebyla oznámena, ale očekávání už teď rostou. Pokud se podaří skloubit silný příběh, jedinečnou atmosféru českých lokací a režijní rukopis Martina Scorseseho, může vzniknout film, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. A Česko u toho bude stát v samotném centru dění.