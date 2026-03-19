Stát rozdává statisíce lidem, kteří odloží řidičák
19. 3. 2026 – 14:06 | Zpravodajství | Alex Vávra
Stát vám zaplatí stovky tisíc korun za to, že přestanete řídit. Malta přichází s odvážným plánem, jak ulevit přetíženým silnicím – a mladí lidé o něj mají obrovský zájem.
Malta přišla s překvapivým řešením, jak zatočit s dopravními zácpami – zaplatí lidem za to, aby přestali řídit. Zní to jako vtip, ale jde o reálný plán, který už od roku 2026 láká tisíce mladých řidičů. V zemi, kde jsou silnice permanentně ucpané a auta dominují každodennímu životu, se vláda rozhodla udeřit na problém penězi. A částky rozhodně nejsou malé.
Malta, nejmenší stát Evropské unie, se dlouhodobě potýká s extrémní hustotou dopravy. V roce 2025 zde dosáhla míra dopravního přetížení 45,1 procenta, což v praxi znamená, že se doba cestování téměř zdvojnásobuje. V hlavním městě Valletta je situace ještě dramatičtější – řidiči tam ročně ztratí v kolonách v průměru 94 hodin. To je téměř čtyři dny života strávené v autě bez pohybu.
Zaplatí vám statisíce za to, že nebudete řídit
V reakci na tuto situaci spustila maltská vláda program, který působí téměř neuvěřitelně. Mladí lidé do 30 let mohou dobrovolně odevzdat svůj řidičský průkaz na pět let a získat za to celkem 25 000 eur, tedy přibližně 625 000 korun. Peníze přitom nepřijdou najednou, ale postupně – každý rok 5 000 eur, což odpovídá asi 125 000 korunám.
Podmínka je jednoduchá, ale přísná. Po celou dobu pěti let nesmí účastník usednout za volant. A to nejen na Maltě, ale nikde na světě. Program funguje na principu kdo dřív přijde, ten dřív bere, přičemž stát má připravený rozpočet zhruba 125 milionů korun ročně. To vystačí asi na tisíc lidí. Zájem je přitom obrovský. Pro mnoho mladých lidí je totiž představa stovek tisíc korun silnější než svoboda, kterou řízení auta přináší.
Tvrdá pravidla a drahé pokuty
Jakmile se do programu zapojíte, není cesty zpět bez následků. Řidičský průkaz je okamžitě považován za pozastavený a jakékoli porušení pravidel se tvrdě trestá. Pokud by si účastník své rozhodnutí rozmyslel třeba po roce, musí vrátit většinu peněz. Například po 13 měsících by musel vrátit zhruba 500 000 korun. Po dvou letech částka klesá přibližně na 375 000 korun, později na 250 000 korun a těsně před koncem programu asi na 125 000 korun. K tomu se může přidat ještě administrativní pokuta kolem 125 000 korun.
A tím to nekončí. I když účastník vydrží celých pět let, nemá automaticky vyhráno. Řidičský průkaz nezíská zpět automaticky a musí znovu projít výcvikem, včetně minimálně 15 hodin v autoškole. Do programu se navíc nedostane každý. Zájemci musí být rezidenty Malty alespoň sedm let, mít řidičák minimálně rok a nesmí mít v minulosti žádný vážný přestupek, který by vedl k jeho odebrání.
Za celým plánem stojí snaha změnit dopravní návyky obyvatel, především mladé generace. Vláda chce, aby lidé začali více využívat veřejnou dopravu a alternativy, jako jsou trajekty propojující sever a jih ostrova.
Malta tak vsadila na odvážný experiment, který nemá v Evropě obdoby. Zda skutečně pomůže vyprázdnit přeplněné silnice, ukáže až čas. Jedno je ale jisté už teď – představa, že vám stát zaplatí stovky tisíc korun za to, že necháte klíčky od auta doma, je pro mnoho lidí až překvapivě lákavá.