Zásadní změny pro řidiče nad 65 let: Pozor na zdravotní prohlídku, hrozí pokuta
18. 3. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
Řidičů nad 65 let se letos týkají významné legislativní změny. Na co si dát pozor a jak se vyhnout případné pokutě?
Pozor, ministerstvo dopravy hlásí velké změny ve zdravotních posudcích, které se týkají všech řidičů okolo či nad 65 let věku. K prohlídce se totiž bude chodit o pět let později, tedy v 70 letech. Od 70. roku je pak nutné prohlídky opakovat každé dva roky.
„Od 1. 1. 2026 se mění pravidla pro pravidelné lékařské prohlídky u starších řidičů. Po dosažení 65 let se lhůta pro další prohlídku prodlužuje z 2 let na 5. Řidič tedy na další zdravotní prohlídku půjde nejpozději v den 70. narozenin,“ píše ministerstvo.
Nově navíc řidiči nebudou dostávat žádné papírové posudky a vše bude probíhat digitálně bez toho, aniž byste se museli o něco starat a policie si všechno při případné kontrole sama ověří v registru řidičů.
Ale pozor, týká se to jen nových posudků vydaných od prvního ledna. Pokud máte starší posudek, ten stále platí a musíte ho s sebou vozit v autě, dokud platit nepřestane.
Ministerstvo uvádí pro snadné pochopení několik modelových situací, jak probíhá přechod na nový systém u řidičů, kteří už na prohlídce byli.
1) Pokud jste v roce 2025 dovršili 65 let: V roce 2025 jste šli na prohlídku a máte v ruce posudek. Další prohlídka vás čeká až v roce 2030, kdy vám bude 70. Dokud ale bude platit papírový posudek z roku 2025, musíte ho vozit s sebou.
2) Pokud jste v roce 2025 dovršili 68 let: V roce 2025 jste šli na prohlídku a máte v ruce posudek. Další prohlídka vás čeká v roce 2027, kdy vám bude 70. Do té doby s sebou opět musíte mít v autě papírový posudek z roku 2025.
3) Pokud vám v roce 2025 bylo 70 let: Šli jste na prohlídku a další vás čeká za dva roky, tedy v roce 2027. Do té doby s sebou musíte vozit papírový posudek.
Dejte pozor, nové prohlídky vás už sice nezatíží žádným papírem, který bude potřeba vozit s sebou, ale pořád je nesmíte ignorovat. Policie, jak už padlo, velmi dobře uvidí, kdo ji má a kdo ne. A pokud sednete za volant bez ní, bude se to kvalifikovat jako závažný přestupek, za který hrozí až deset tisíc korun pokuty a zákaz řízení minimálně na půl roku.