Zásadní změny pro řidiče nad 65 let: Pozor na zdravotní prohlídku, hrozí pokuta

18. 3. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke

Řidičů nad 65 let se letos týkají významné legislativní změny. Na co si dát pozor a jak se vyhnout případné pokutě?

Pozor, ministerstvo dopravy hlásí velké změny ve zdravotních posudcích, které se týkají všech řidičů okolo či nad 65 let věku. K prohlídce se totiž bude chodit o pět let později, tedy v 70 letech. Od 70. roku je pak nutné prohlídky opakovat každé dva roky.

„Od 1. 1. 2026 se mění pravidla pro pravidelné lékařské prohlídky u starších řidičů. Po dosažení 65 let se lhůta pro další prohlídku prodlužuje z 2 let na 5. Řidič tedy na další zdravotní prohlídku půjde nejpozději v den 70. narozenin,“ píše ministerstvo.

Mohlo by vás zajímat

Nově navíc řidiči nebudou dostávat žádné papírové posudky a vše bude probíhat digitálně bez toho, aniž byste se museli o něco starat a policie si všechno při případné kontrole sama ověří v registru řidičů.

Ale pozor, týká se to jen nových posudků vydaných od prvního ledna. Pokud máte starší posudek, ten stále platí a musíte ho s sebou vozit v autě, dokud platit nepřestane.

Ministerstvo uvádí pro snadné pochopení několik modelových situací, jak probíhá přechod na nový systém u řidičů, kteří už na prohlídce byli.

1) Pokud jste v roce 2025 dovršili 65 let: V roce 2025 jste šli na prohlídku a máte v ruce posudek. Další prohlídka vás čeká až v roce 2030, kdy vám bude 70. Dokud ale bude platit papírový posudek z roku 2025, musíte ho vozit s sebou.

2) Pokud jste v roce 2025 dovršili 68 let: V roce 2025 jste šli na prohlídku a máte v ruce posudek. Další prohlídka vás čeká v roce 2027, kdy vám bude 70. Do té doby s sebou opět musíte mít v autě papírový posudek z roku 2025.

3) Pokud vám v roce 2025 bylo 70 let: Šli jste na prohlídku a další vás čeká za dva roky, tedy v roce 2027. Do té doby s sebou musíte vozit papírový posudek.

Dejte pozor, nové prohlídky vás už sice nezatíží žádným papírem, který bude potřeba vozit s sebou, ale pořád je nesmíte ignorovat. Policie, jak už padlo, velmi dobře uvidí, kdo ji má a kdo ne. A pokud sednete za volant bez ní, bude se to kvalifikovat jako závažný přestupek, za který hrozí až deset tisíc korun pokuty a zákaz řízení minimálně na půl roku.

Zdroje:
Novinky, SeznamZprávy, garaz.cz, md.gov.cz
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

Ve čtvrtfinále Ligy mistrů jsou PSG, Real Madrid, Arsenal a Sporting Lisabon

Následující článek

Lunární horoskop na středu 18. března: Den temné Hekaté strhává masky

