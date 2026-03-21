Velká výměna řidičských průkazů v EU: Kdy končí staré doklady a jak je na tom Česko?
21. 3. 2026 – 7:22 | Magazín | Žaneta Kaczko
Zatímco domácí řidiči řeší pouze datum platnosti na své kartě, pro cizince žijící v Česku platí přísná pravidla. Směrnice EU sice sjednocuje doklady k roku 2033, ale v některých případech běží neúprosný tříměsíční limit pro výměnu už nyní. Rozebíráme, kdo může zůstat v klidu a koho čeká povinná návštěva úřadu nebo online registru.
Kolem roku 2033 se na internetu i sociálních sítích začínají šířit katastrofické scénáře o kolapsech úřadů a plošném rušení řidičských průkazů. Realita je však mnohem prostší, i když pro určité skupiny řidičů přináší konkrétní povinnosti. Zatímco Evropská unie směřuje k jednotnému vizuálu dokladů, český systém je na tuto změnu v mnoha ohledech připraven již nyní.
Magické datum 2033: Koho se týká „konec světa“ pro papíry?
Podle evropské směrnice 2006/126/ES musí být nejpozději 19. ledna 2033 všechny řidičské průkazy v EU harmonizovány do jednotného vzoru. V praxi to znamená definitivní konec všech starých papírových „knížek“, růžových kartiček a jiných nejednotných formátů.
Pro většinu českých řidičů však toto datum není tím nejdůležitějším. Česká republika totiž masovou výměnu starých průkazů za plastové karty zvládla už před lety. Pokud v kapse nosíte klasickou plastovou kartu, váš osud neleží v roce 2033, ale v kolonce 4b.
Nehledejte v kalendáři, hledejte v kolonce 4b
Policie i úřady mluví jasně: klíčem k vašemu klidu je datum platnosti uvedené přímo na vaší kartě v poli 4b. Právě tento údaj určuje, kdy se musíte dostavit k výměně. Žádná plošná nucená výměna platných plastových karet v roce 2033 pro české občany nehrozí.
Jak probíhá výměna v Česku:
- Lhůta: O nový průkaz můžete žádat již 90 dní před vypršením platnosti.
- Cesta: Žádost podáte pohodlně online přes Portál dopravy, nebo osobně na úřadě.
- Cena: Standardní výměna (do 20 dnů) je zdarma.
- Rychlost: Pokud spěcháte, za poplatek (500-700 Kč) můžete mít nový doklad do 5 pracovních dnů.
- Novinka 2025: Od července 2025 se počítá s možností doručení hotového průkazu do výdejních boxů či Balíkovny za poplatek 100 Kč.
Cizinci v Česku: Kdy běží tříměsíční limit?
Situace se komplikuje v momentě, kdy se do Česka přistěhuje držitel zahraničního průkazu. Zde zákon rozlišuje dva scénáře:
- Řidič ze země EU (např. Rakousko, Německo): Pokud má v ČR obvyklé bydliště, může používat svůj národní průkaz až do konce jeho platnosti (nejpozději však do ledna 2033 u papírových verzí). Žádná povinná tříměsíční lhůta pro výměnu zde neplatí.
- Řidič ze země mimo EU (tzv. třetí země): Zde je zákon neúprosný. Pokud máte povolení k pobytu delší než jeden rok, musíte svůj řidičák vyměnit za český do 3 měsíců.
Digitální průkaz v mobilu: V Česku ano, za hranicemi ne
Od začátku roku 2024 sice v rámci České republiky nemusíte fyzický plastový průkaz vozit u sebe (policii stačí vaše identifikace), ale tento komfort končí na státní hranici. Cizí policisté digitální variantu v mobilu zatím neuznávají a vyžadují fyzickou kartu.
Evropská unie sice plánuje zavedení plnohodnotného digitálního řidičáku do roku 2030, ale do té doby zůstává plastová karta vaší jedinou jistotou pro cesty do zahraničí.