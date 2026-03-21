Velká výměna řidičských průkazů v EU: Kdy končí staré doklady a jak je na tom Česko?

21. 3. 2026 – 7:22 | Magazín | Žaneta Kaczko

Velká výměna řidičských průkazů v EU: Kdy končí staré doklady a jak je na tom Česko?
Zatímco domácí řidiči řeší pouze datum platnosti na své kartě, pro cizince žijící v Česku platí přísná pravidla. Směrnice EU sice sjednocuje doklady k roku 2033, ale v některých případech běží neúprosný tříměsíční limit pro výměnu už nyní. Rozebíráme, kdo může zůstat v klidu a koho čeká povinná návštěva úřadu nebo online registru.

Kolem roku 2033 se na internetu i sociálních sítích začínají šířit katastrofické scénáře o kolapsech úřadů a plošném rušení řidičských průkazů. Realita je však mnohem prostší, i když pro určité skupiny řidičů přináší konkrétní povinnosti. Zatímco Evropská unie směřuje k jednotnému vizuálu dokladů, český systém je na tuto změnu v mnoha ohledech připraven již nyní.

Magické datum 2033: Koho se týká „konec světa“ pro papíry?

Podle evropské směrnice 2006/126/ES musí být nejpozději 19. ledna 2033 všechny řidičské průkazy v EU harmonizovány do jednotného vzoru. V praxi to znamená definitivní konec všech starých papírových „knížek“, růžových kartiček a jiných nejednotných formátů.

Pro většinu českých řidičů však toto datum není tím nejdůležitějším. Česká republika totiž masovou výměnu starých průkazů za plastové karty zvládla už před lety. Pokud v kapse nosíte klasickou plastovou kartu, váš osud neleží v roce 2033, ale v kolonce 4b.

Sluchátka
Magazín
Toxická sluchátka v Evropě: Tyto modely mizí z obchodů, nenosíte je?

Nehledejte v kalendáři, hledejte v kolonce 4b

Policie i úřady mluví jasně: klíčem k vašemu klidu je datum platnosti uvedené přímo na vaší kartě v poli 4b. Právě tento údaj určuje, kdy se musíte dostavit k výměně. Žádná plošná nucená výměna platných plastových karet v roce 2033 pro české občany nehrozí.

Jak probíhá výměna v Česku:

  • Lhůta: O nový průkaz můžete žádat již 90 dní před vypršením platnosti.
  • Cesta: Žádost podáte pohodlně online přes Portál dopravy, nebo osobně na úřadě.
  • Cena: Standardní výměna (do 20 dnů) je zdarma.
  • Rychlost: Pokud spěcháte, za poplatek (500-700 Kč) můžete mít nový doklad do 5 pracovních dnů.
  • Novinka 2025: Od července 2025 se počítá s možností doručení hotového průkazu do výdejních boxů či Balíkovny za poplatek 100 Kč.

Cizinci v Česku: Kdy běží tříměsíční limit?

Situace se komplikuje v momentě, kdy se do Česka přistěhuje držitel zahraničního průkazu. Zde zákon rozlišuje dva scénáře:

  1. Řidič ze země EU (např. Rakousko, Německo): Pokud má v ČR obvyklé bydliště, může používat svůj národní průkaz až do konce jeho platnosti (nejpozději však do ledna 2033 u papírových verzí). Žádná povinná tříměsíční lhůta pro výměnu zde neplatí.
  2. Řidič ze země mimo EU (tzv. třetí země): Zde je zákon neúprosný. Pokud máte povolení k pobytu delší než jeden rok, musíte svůj řidičák vyměnit za český do 3 měsíců.
HHC zařazeno mezi zakázané látky
Zprávy
Máte doma HHC? Brzy se z vás stane držitel drog

Digitální průkaz v mobilu: V Česku ano, za hranicemi ne

Od začátku roku 2024 sice v rámci České republiky nemusíte fyzický plastový průkaz vozit u sebe (policii stačí vaše identifikace), ale tento komfort končí na státní hranici. Cizí policisté digitální variantu v mobilu zatím neuznávají a vyžadují fyzickou kartu.

Evropská unie sice plánuje zavedení plnohodnotného digitálního řidičáku do roku 2030, ale do té doby zůstává plastová karta vaší jedinou jistotou pro cesty do zahraničí.

Žaneta Kaczko
Píše pro magazín - od zdraví, přes mezilidské vztahy až po technologické novinky. Miluje outdoorové sporty, cestování a neustálé objevování - světa i možností.

Předchozí článek

Demonstraci na Letné s názvem Nenecháme si ukrást budoucnost dnes organizuje Milion chvilek

Následující článek

Lunární horoskop na sobotu 21. března: Když hvězdy promlouvají hlasem našich předků

Nejnovější články