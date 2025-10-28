Ukradli jí milovanou vzpomínku na tatínka, slavná modelka prosí o pomoc: "Pukne mi srdce"
28. 10. 2025
Modelce vykradli auto, zmizela nenahraditelná vzpomínka.
Když se člověk stane obětí krádeže, samozřejmě to vždycky rozčílí, rozesmutní, vyvede z rovnováhy a naplní hlavu představami, co by si zloděj, kterému není cizí věc svatá, asi tak zasloužil.
Když zmizí nějaká běžná věc, je to otrava, peněženka vytočí ještě víc, ale když vám ukradnou věc, se kterou se pojí sentiment a proto zkrátka a dobře nejde nahradit, vážně už jen zbydou oči pro pláč.
Přesně to potkalo známou modelku Andreu Bezděkovou. Zloděj rozbil okno jejího auta a uloupil tenisovou raketu. Jenže ne ledajakou.
„Pukne mi srdce. Byl to můj symbol, který mi připomínal, že na každém kurtu, kde bojuju o svou tenisovou čest, mi držíš palce!“ psala na Instagramu k fotce
„Až budete bloudit na jakémkoli bazaru, ať už na tom internetovém nebo kamenném, a náhodou byste ji tam zahlédli, dejte mi prosím vědět. Má pro mě nevyčíslitelnou hodnotu,“ dodává.
Na fotkách, kde má raketu v ruce, je s tatínkem, kterého jí před třemi lety vzala rakovina. Silným vzpomínkám a citové vazbě se opravdu nejde divit.
