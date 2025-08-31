Nezemřela jen naprostou náhodou! Proč miss Beličková vyskočila z okna?
31. 8. 2025 – 7:12 | Magazín | BS
K nejhoršímu nedošlo jen díky souhře náhod a pergole v cestě.
Lidé v restauraci poblíž hotelu Maltézský kříž v Karlových Varech se stali svědky hrozivé události: Ze třetího patra spadl člověk.
Šlo o Lenku Beličkovou, někdejší modelku, která v roce 1994 získala titul druhé vicemiss ČR. A podle všeho se zdá, že chtěla skoncovat s životem z vlastní vůle.
Nepovedlo se jí to jen díky naprosté náhodě: Při pádu narazila do dřevěné pergoly, která ji zbrzdila.
Ani tak ale samozřejmě nepřistála jak do peřin: „Byla to strašná rána,“ popisovali svědci.
„Všichni u jídla zbledli jako stěna. Vyskočila ze třetího patra a zavadila o pergolu, která ten pád zřejmě zbrzdila. Jinak by to nemohla přežít,“ uvedli zaměstnanci restaurace.
Beličková si pádem zle polámala obě nohy a musela do nemocnice. Policie po následném vyšetřování vyloučila možnost cizího zavinění.
Bývalá modelka získala zmiňovaný titul druhé vicemiss a následně reprezentovala Česko na evropské scéně Miss Europe, kde bohužel neuspěla. Poté se stáhla do ústraní a kde pracovala nebo jak vypadal její život dál, se prakticky neví.
Prakticky poslední fotku s Beličkovou na veřejnosti si můžete prohlédnout v záhlaví článku. Pochází z roku 2011, kdy se sympatická blondýnka ukázala na mejdanu k výročí 20 let časopisu Playboy v Česku. Od té doby nic.
Co jí proto vedlo ke skoku z okna, se můžeme jen domýšlet. Co je ale však snad ještě smutnější: Ani rodina prý neměla tušení o tom, že by Lenka mohla trpět psychickými problémy.
Opravdu nechybělo moc a mohlo být pozdě. Doufejme, že se nyní Lence dostane náležité pomoci odborníků.