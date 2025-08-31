Syndrom poraženého: když si smůlu vytváříme sami
31. 8. 2025 – 8:00 | Magazín | Žanet Ka
Někdy to vypadá, že osud má na nás spadeno a máte pocit, že jste magnetem na pohromy. Ale je to opravdu prokletí, nebo spíš způsob, jakým si sami vykládáme svět kolem sebe? Psychologie má pro tenhle jev jasné vysvětlení a dobrou zprávu: dá se z něj vystoupit.
Černá šňůra, nebo černé brýle?
Každý známe ten pocit, kdy se věci sypou jak kostky domina. Jeden nezdar nás vede k přesvědčení, že přijdou další, a brzy se zdá, že nám „nic nevychází“. Psychologové tomu říkají syndrom poraženého. Není to diagnóza, spíš stav mysli, kdy si člověk zafixuje očekávání neúspěchu a pak v něm uvízne.
Výzkumy kognitivně-behaviorální terapie ukazují, že když se lidé soustředí na vlastní selhání, začnou automaticky přehlížet úspěchy. V hlavě si totiž nosíme selektivní filtr: co zapadá do našeho scénáře „mám smůlu“, toho si všimneme. Co odporuje byť třeba maličký úspěch, to přehlédneme.
Jak se syndrom poraženého rodí
- Dětství plné kritiky. Když nám bylo opakováno, že nic neumíme, vytvořilo to vnitřní hlas, který nás sráží dodnes.
- Strach z odpovědnosti. Je jednodušší svalit vinu na osud nebo na „blbou dobu“, než převzít otěže do vlastních rukou.
- Nízká odolnost vůči stresu. Stačí malá komplikace a vzdáme to. Čím častěji se to stane, tím víc se utvrzujeme, že „nemáme štěstí“.
- Život v „měl bys“. Neustálé porovnávání s tím, co „se od nás čeká“, nás staví do role oběti.
- Perfekcionismus. Paradoxně i ti, kdo chtějí všechno dokonalé, bývají ochromeni strachem, že udělají chybu, tak raději neudělají nic.
Příklady z každodenního života
- Káva na bílém svetru. Pro jednoho úsměvná nehoda, pro druhého „jasný důkaz, že mám den blbec“.
- Nepřijatý hovor. Jeden mávne rukou, druhý hned slyší hlas: „Vidíš? O tebe nikdo nestojí.“
- Rozhovor u pohovoru. Jednou to nevyjde a místo poučení přichází vnitřní věta: „Stejně nemám šanci.“
Psychologové mluví o katastrofizaci: drobné selhání nafoukneme na katastrofu, která tak může potvrdit naši „smůlu“.
Jak se z toho dostat ven
1. Naučte se jinak vykládat nezdary
Neúspěch není důkaz prokletí. Je to zpětná vazba. Edison kdysi řekl: „Neselhal jsem. Jen jsem našel deset tisíc způsobů, jak to nefunguje.“
2. Přijměte odpovědnost
V okamžiku, kdy přestaneme vinit osud, černou kočku nebo sousedku, získáme zpět moc něco změnit. Ano, je to nepříjemné, ale také osvobozující.
3. Pracujte s vlastním vnitřním kritikem
Místo věty: „Jsem nemehlo,“ zkuste: „Stala se chyba, příště to udělám jinak.“ Tento jazyk vnitřního koučování se postupně stane novým zvykem.
4. Přijměte, že selhání je přirozené
Perfekcionismus je past. Čím víc se bojíme chyby, tím jistější je, že uvízneme. V expoziční terapii se můžeme naučit vědomě něco pokazit, abychom zjistili, že svět se nezhroutí.
5. Opřete se o druhé
Přátelé, rodina nebo odborník- požádat o podporu není slabost, ale investice do vlastní odolnosti.
Smůla jako sebenaplňující proroctví
V psychologii existuje pojem self-fulfilling prophecy- sebenaplňující se proroctví. Pokud se ráno přesvědčím, že den bude „na nic“, začnu se chovat tak, že to potvrdím: spěchám, chybuji, reaguji podrážděně. Naopak pokud se naladím na myšlenku „dneska to zvládnu“, mozek začne aktivně vyhledávat důkazy, že to tak je.
Cvičení: Jak přepsat „černou sérii“
- Večer napište tři věci, které se povedly. I drobnosti, třeba že jste se prošli, nebo nezapomněli na pití vody.
- Překlopte slovník. Místo „měl bych“ zkuste „chci“ nebo „rozhodla jsem se“.
- Najděte vzorec. Vzpomeňte si na období, kdy se vám „dařilo“. Co jste tehdy dělali jinak?
Štěstí není magie, ale postoj
Možná se vám někdy zdá, že patříte mezi ty, kteří „mají prostě smůlu“. Ale smůla často není nic jiného než optika, přes kterou se díváme na život. Změňte ji a uvidíte, že mezi kapkami nezdarů svítí i paprsky úspěchu.