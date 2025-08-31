Dnes je nejzazší termín, do kdy musí MF dát vládě návrh rozpočtu na příští rok
31. 8. 2025 – 6:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Dnes je nejzazší termín, dokdy musí ministerstvo financí podle zákona předložit vládě návrh státního rozpočtu na příští rok.
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dříve uvedl, že návrh rozpočtu bude počítat se schodkem zhruba 280 miliard korun po letos plánovaných 241 miliardách korun. Vláda ještě může rozpočet upravovat, konečné znění musí Sněmovně poslat do konce září.
Stanjura uvedl, že podle pravidel rozpočtové odpovědnosti by se měl deficit rozpočtu na příští rok snížit zhruba na 230 miliard korun. Tato pravidla se ale nevztahují na obranné výdaje nad úroveň dvou procent hrubého domácího produktu (HDP) a na jednorázové výdaje. Právě plánované obranné výdaje nejméně 2,2 procenta HDP a návratná půjčka na stavbu nových bloků jaderné elektrárny Dukovany by měly přispět ke zvýšení schodku ke 280 miliardám korun.
Není jasné, zda se návrh ministerstva financí nakonec uskuteční, protože do rozpočtového procesu letos zasáhnou volby vyhlášené na počátek října. O hospodaření státu tak už bude rozhodovat Sněmovna v novém složení. Bývalá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, které je podle průzkumů favoritem voleb, už dala najevo, že pokud ANO bude sestavovat vládu, bude chtít rozpočet přepracovat.
Přepracování rozpočtu by velmi pravděpodobně vedlo k tomu, že Česko vstoupí do příštího roku v rozpočtovém provizoriu. Naposledy země tento institut uplatnila v roce 2022, když po volbách vláda Petra Fialy (ODS) odmítla návrh rozpočtu sestavený kabinetem Andreje Babiše (ANO) a vypracovala rozpočet vlastní. Rozpočtové provizorium, které omezuje vládní výdaje, tehdy trvalo do druhé poloviny března.