Nový trik podvodníků vám nabídne investici, který dává smysl. Tak tomu se vyhněte...
23. 9. 2025 – 13:12 | Zprávy | Anna Pecena
Myslíte si, že investice do půdy je bezpečná jako státní dluhopis? Omyl! Spekulanti, falešné nabídky a neznalost způsobují, že sen o výhodné investici se pro mnohé důchodce mění v noční můru. Nenechte se nachytat – přečtěte si, kde při nákupu zemědělské půdy číhají pasti a jak ušetřit, místo aby vám ukradli úspory.
Kde číhají pasti: falešné nabídky, spekulanti, „výhodné“ dopisy
Na první pohled může nabídka přijít jako dar z nebe – „nabídka dvojnásobné ceny“ dopisem od investora, který prý “ocení vaše pole podle bonity půdy”, nebo inzeráty, jež slibují nadstandardní výnos z nájmu či změny územního plánu. Jenže realita bývá jiná. Podle článku na Hypoindexu podobné dopisy přicházejí od spekulativních nezemědělských zájemců, kteří využívají toho, že mnozí vlastníci půdy nejsou dobře obeznámeni s trhem – a tak nabízí velmi podhodnocené ceny.
Další nebezpečí: falešné investiční platformy nebo firmy bez licence. Česká národní banka varuje, že si lidé často nesledují, zda má poskytovatel skutečnou licenci či zda existuje skutečně v seznamu regulovaných subjektů. V opačném případě mohou investovat do firmy, která existuje jen na papíře, nebo dokonce využívá identity jiné, reálné společnosti.
Rizika, která by důchodce měla zajímat
Nízká likvidita – Půdu neprodáte hned a za slušnou cenu, když o ni neobstaráte kupce nebo když je pozemek v odlehlé oblasti.
Změna legislativy / regulací / dotací – Státní zásahy, změny výměnné hodnoty půdy, možné zdanění či omezení pronájmu mohou hodnotu výrazně snížit.
Skutečnost výnosu vs. sliby – Výnos z pachtovného bývá spíše okolo 2-3 % ročně v dobrých letech. Slíbené zisky 8-10 % jsou podezřelé, zvlášť pokud nejsou doloženy konkrétní smlouvou či transparentní firmou.
Jak neutratit naprosté jmění – rady, jak ušetřit a ochránit se
Prověřujte nabídku: ověřte si, kdo je prodejce – je zapsán v obchodním rejstříku, má dobré reference, licencii, skutečné kontakty.
Nenechte se tlačit do rozhodnutí: nabídky typu „jen dnes“ nebo „rychle, jinak projde konkurence“ jsou znakem podvodu.
Porovnejte ceny: podívejte se, kolik podobná půda v okolí stojí – orná půda, kvalita, vzdálenost k silnici-obci, bonita půdy – to všechno výrazně ovlivňuje hodnotu.
Zvažte odbornou konzultaci: realitní makléř, právník specializovaný na nemovitosti, případně poradce z oblasti zemědělství.
Pečlivě čtěte smlouvy: zaměřte se na omezení, pachtovní smlouvy, plány využití území, zda vůbec existuje šance na změnu k jinému využití půdy.
Investice do zemědělské půdy není sama o sobě špatná – může být stabilním uchovatelem hodnoty, zvlášť pokud půda je kvalitní, blízko komunikací, v dobré oblasti a pokud máte jasno, co děláte. Ale když vás někdo přesvědčuje, že získáte z půdy bohatství přes noc, buďte ve střehu – a radši ověřujte, než sáhnete po úsporách.