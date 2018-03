Neúspěch ve volbách se ČSSD prodražil. Skončila těžce v minusu

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Účetnictví sociální demokracie vykázalo za loňský rok ztrátu ve výši téměř 40 milionů korun. Podle ekonomického ředitele strany Martina Starce byl hlavní příčinou výpadek příjmů z rozpočtu za hlasy a mandáty poslanců, kteří v podzimních volbách neuspěli. Strana navíc do svého rozpočtu nepočítá svůj dluh téměř 340 milionů korun již zesnulému právníkovi Zdeňku Altnerovi.

Výnosy sociální demokracie loni činily 184,4 milionu korun, tedy necelé čtyři pětiny toho, co strana předpokládala. Naopak náklady dosáhly na 224,2 milionu korun. "Což bylo 94,5 procenta předpokládaných nákladů," uvedl Starec. ČSSD původně kalkulovala s výnosy i náklady ve výši 237 milionů korun, nakonec k vyrovnanému hospodaření scházelo 39,8 milionu korun.

"Celkový výsledek hospodaření ovlivnila především jednorázová ztráta za volební hlasy a dlouhodobá ztráta za mandáty poslanců," konstatoval Starec. ČSSD ze státního rozpočtu získala 142,3 milionu korun, což představovalo víc než tři čtvrtiny všech příjmů. Za nájmy a služby získala strana 21 milionů, od dárců dostala necelých 4,8 milionu, členské příspěvky daly dohromady 16,3 milionu korun.

Činnost a provoz strany spotřebovaly podle Starce 81,4 milionu korun, mzdy 115 zaměstnanců činily dohromady 56,4 milionu. "Náklady na volby do do Poslanecké sněmovny a Senátu byly celkem 85,7 milionu korun," uvedl Starec. Strana podle něj čelila dvěma řízením před Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Jedno pro ni skončilo úspěšně, druhé ještě pokračuje.

Čekání na dědice

Dořešený stále není spor, ve kterém by měla ČSSD podle rozsudku zaplatit někdejšímu advokátovi Zdeňku Altnerovi 338 milionů korun za právní služby. Po Altnerově smrti pokračuje dědické řízení, které je překážkou toho, aby o dovolání ČSSD rozhodl Nejvyšší soud. "Až bude stanoven okruh dědiců, pak může Nejvyšší soud rozhodnout," řekl Starec. ČSSD zatím vyplatila jen lidi, kterým podle soudů dlužil Altner.

V příštím roce by měla ČSSD hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, výnosy i náklady by měly dosáhnout na 137 milionů. V prvních měsících roku se podle Starce daří plán plnit. Na kampaň v letošních volbách počítá ČSSD se 24 miliony korun. "U voleb do komunálu se na tom budou podílet velmi silně okresní a krajské organizace, tam nyní nechci odhadovat, kolik prostředků uvolní," řekl.