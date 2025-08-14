Neupravené? Rozcuchané? Rozhodně ano! Účesy, které omladí a dodají vám šmrnc
14. 8. 2025 – 13:50 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Stačí špetka nedbalosti a stylový účes je na světě, rychle, snadno a bez zbytečného stresu. Dokonalost se v tomhle případě neřeší, protože právě drobné „nedostatky“ dodají výsledku přirozený šarm a mladistvou lehkost.
Prameny, které si žijí vlastním životem, v sobě nesou kouzlo svobody i nespoutané ženskosti. Jemná rozcuchanost odhaluje přirozenou tvář a vrací jí jiskru, kterou dokonalé linie často potlačují. Není to nedbalost, ale umění nechat krásu dýchat. Proto si tyto účesy získaly své místo mezi nejžhavější trendy, které omlazují, svádějí a připomínají, že trochu chaosu je pro duši i vzhled tím nejlepším ozdobením.
Rozcuchaný drdol jako současný symbol elegance i pohodlí
Ležérně upravený, lehce texturovaný drdol patří k účesům, které dokonale propojují eleganci a pohodlí. Vlasy jsou volně sepnuté na temeni nebo těsně pod ním a místo klasické gumičky je často zdobí výrazná sponka či jiný módní doplněk. Tajemství tohoto vzhledu spočívá v přirozenosti – prameny vypadají, jako by byly sčesané dozadu bez zbytečné strohosti, a volné, jemně roztřepené konce dodávají účesu mladistvou lehkost. Textura je klíčem k celému efektu: lehké melíry i jemné vrstvy vlasů přidávají objem a svěžest, díky čemuž účes působí živě a současně. Právě tato kombinace uvolněného tvaru, objemu a lehké nedokonalosti dělá z rozcuchaného drdolu hit sociálních sítí i módních přehlídek, který se hodí jak na každodenní nošení, tak na slavnostní příležitosti.
Kudrnaté čelo jako ikona tichého luxusu
Blond vlasy odjakživa symbol elegance a přitažlivosti a letos zaznívají v tónu quiet luxury. Jde o jemný, sofistikovaný styl, který působí luxusně, aniž by křičel o pozornost. Hvězdou sociálních sítí i salonů je odstín old money blonde: měkce svítivá blond s přirozenými kořínky, která má pověst „vyleštěného, ale nenásilného. Stejně působivá je i varianta smudged blonde, pařížský šik v podobě rozmazaných, přechodových tónů, které jsou elegantní a zároveň nenáročné na údržbu. Na vrcholu trendů stojí i almond milk blonde, mléčně krémová blond inspirovaná jemností mandlového mléka, jež dodává vlasům rafinovaný lesk a svěžest.
Když se k této barevné noblese přidá účes s volnými prameny, které líně sklouzávají přes čelo, vzniká vzhled, který je nenucený, a přesto působí jako pozlacený šperk. Frivolní, ale s nádechem tajemství. A když se do nich opře sluneční paprsek, rozzáří se natolik, že jakékoli šperky či ozdoby ztrácí význam, samotné vlasy se stávají tím nejcennějším doplňkem.
Moderní mullet s kontrastními tóny – střih, který spojuje retro šmrnc s odvážným stylem
Profesionální verze tohoto střihu začíná konzultací, při které se určí délka, tvar a barevné ladění, od jemnějších přechodů až po ostře řezané linie pro odvážnější vzhled. Horní partie vlasů se lehce prostříhají pro objem a texturu, zadní část zůstává delší, typická pro mullet, a plynule se propojuje s vrstvami nahoře. Kotlety se ponechají prodloužené a precizně vytvarované, aby tvořily dominantní detail.
Základ barvy tvoří sytá černá, doplněná o studené šedé či stříbrné tóny nanesené technikou balayage nebo jemného prosvětlení pro plynulé přechody a větší hloubku účesu. Styling vyžaduje texturizační sprej nebo lehkou pěnu, vysušení fénem s kulatým kartáčem a finální úpravu matnou pastou či voskem, které zvýrazní vrstvy a tvar kotlet. Pro zachování tvaru a intenzity barev se doporučuje střih obnovovat každých šest až osm týdnů a používat šampon určený pro barvené vlasy s ochranou proti žloutnutí studených odstínů.
Asymetrie s noblesou – krátký střih, který spojuje klasiku s odvážným moderním twistem
Pro dosažení tohoto účesu s pěšinkou na stranu je důležité začít volbou délky, která bude lichotit tvaru obličeje, a následně vlasy prostříhat jemnými vrstvami pro objem a pohyb. Pěšinka posunutá od středu přirozeně vytváří asymetrii, která zvýrazňuje kontrast hustoty a délek mezi stranami vlasů.
Přední partie se ztenčí tak, aby jemně rámovaly tvář, a doplní se bílo-šedými tóny aplikovanými melírem nebo balayage pro efekt vznešeného orámování. Styling spočívá v nanesení lehké pěny nebo texturizačního spreje, vysušení vlasů fénem přes kulatý kartáč směrem od pěšinky a finálním dotvarování pastou či voskem, kdy se prameny upraví do ležérního „chaosu jedním směrem“. Účes si udrží tvar a barvu při pravidelné obnově střihu každých pět až sedm týdnů a péči s použitím fialového šamponu, který udržuje studené tóny jasné.
Lehkost, objem a nenucený šarm v jednom střihu
Rádi byste nadýchaný účes plný lehkosti a přirozeného pohybu? Takový objem vzduchu v účesu vzniká kombinací precizního střihu a ležérního stylingu, díky čemuž působí vzdušně a nenuceně. Horní partie vlasů se prostříhají pro lehkost a objem, zatímco délky po stranách a vzadu zůstávají rovnoměrnější, jen jemně zjemněné prostříháním pro plynulý přechod. Čistě tvarované kotlety dodají celku harmonii.
Do vlhkých vlasů se nanese objemová pěna nebo texturizační sprej, poté se vyfoukají hlavou dolů pro maximální objem a horní prameny se prsty lehce promnou, aby vznikl nenucený „chaos“. Pro zvýraznění textury stačí malé množství matné pasty nebo krému aplikované do konečků a horních vrstev. Střih je vhodné obnovovat každých šest až osm týdnů a pro svěží vzhled mezi mytím se doporučuje použít suchý šampon, který dodá vlasům okamžitý objem.
Krátký střih, který zvýrazní vaši tvář a přinese styl s minimem námahy
Klasický pixie je střih, který okamžitě podtrhne rysy obličeje a dodá jim jasnou definici. Je ideální pro ty, kdo hledají styl s minimální náročností na údržbu, stačí ho pravidelně nechat upravit, aby si zachoval čistý tvar. Podle nálady a příležitosti můžete zvolit ležérní, přirozený vzhled s dojmem “právě upraveno“, nebo dodat účesu charakter několika tahy stylingového produktu pro výraznější texturu a objem.
Pro dosažení klasického pixie střihu je důležité zaměřit se na precizní tvarování a jednoduchou údržbu. Vlasy se stříhají velmi nakrátko po stranách a vzadu, přičemž vrchní partie zůstávají o něco delší, aby bylo možné účes tvarovat podle potřeby. Přechody mezi délkami se pečlivě prostříhají pro měkký a přirozený vzhled. Při stylingu stačí do vlhkých vlasů nanést malé množství lehkého gelu, krému nebo vosku, upravit prsty do požadovaného tvaru a nechat volně uschnout pro přirozený efekt. Pro výraznější texturu lze použít matnou pastu nebo suchý vosk, které dodají objem a definici. Střih si zachovává svůj tvar, pokud se pravidelně obnovuje každé čtyři až šest týdnů.
Elegantní i hravý – střih, který se přizpůsobí každé náladě i příležitosti
Střih, který lichotí téměř každému typu vlasů – od rovných přes jemně vlnité až po kudrnaté, a to bez ohledu na jejich hustotu. Díky své všestrannosti se snadno přizpůsobí různým příležitostem: lze ho upravit do uhlazené, elegantní podoby pro decentní vzhled, nebo naopak nechat v ležérnějším stylu, když chcete působit uvolněně a odvážně. Pro ještě větší lehkost a pohyb stačí konečky jemně přejet žehličkou, čímž se zvýrazní jejich vzdušná a hravá struktura.
Pro vytvoření střihu Koketní klasika je klíčové spojit precizní tvarování s možností variabilního stylingu. Vlasy se stříhají v jemných vrstvách, které odlehčí účes a dodají mu přirozený pohyb. Délka se volí podle tvaru obličeje, může sahat od brady až po klíční kosti. Přechody mezi vrstvami musí být plynulé, aby účes fungoval jak v uhlazené, tak v ležérní podobě.
Pro elegantní styling se do vlhkých vlasů nanese vyhlazující krém nebo sérum, prameny se vyfoukají přes kulatý kartáč a jemně zafixují. Pokud chcete hravější vzhled, použijte texturizační sprej nebo mořskou sůl a vlasy lehce promněte prsty, aby získaly objem a přirozenou nedbalost. Pro zvýraznění lehkosti konečků je stačí jemně přejet žehličkou směrem ven, čímž získají nadýchaný a pohyblivý efekt.