Jste připravené na pruhy po skandinávsku? Otevřete šatník, přichází minimalistický trend v nečekaně šik kombinacích
13. 8. 2025 – 11:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Zapomeňte na obyčejné proužky! Ty po skandinávsku vás obléknou do elegance, která působí nenuceně, chic a neodolatelně svěže. Trend, který letos ovládl Copenhagen Fashion Week, je důkazem, že minimalistický střih a jednoduchý vzor dokáží vykouzlit outfit, ve kterém budete působit stylově od rána do večera a přitom bez námahy.
Pruhy letos dostávají novou definici a Skandinávie v tom má prsty. Zapomeňte na představu klasických modrobílých košil nebo střídmých černobílých kombinací. Na Copenhagen Fashion Week 2025 se z nich stal odvážný statement: vrstvené pruhy na pruzích, kontrastní spojení s kůží, háčkované pruhované šaty i sukně, které září sytými barvami. Skandinávské módní nadšenkyně ukazují, že i minimalistický střih může být hravý, když mu dopřejete svobodu – mix materiálů, nečekané barevné duety a odvážné doplňky promění i ten nejznámější vzor v neodolatelný středobod outfitu.
Hříčky se strukturou
Pruhy letos vystupují z role klasického potisku a stávají se plnohodnotným módním vyjádřením. Už to nejsou jen rovnoměrné linie v námořnické modři či černobílé – aktuální trendy je rozšiřují o nepravidelné rytmy, kontrastní barevné bloky a nečekané směry. Návrháři i stylisté pracují s pruhy jako s architekturou oděvu: mění jejich šířku, orientaci i texturu, aby vytvořili vizuální iluzi, tvarovali siluetu a dodávali outfitu dynamiku. Vrstvení různých pruhů v jednom looku, kombinace s výraznými potisky či spojení s luxusními materiály, jako je hedvábí nebo strukturovaná vlna, posouvají tento nadčasový motiv do zcela nové, sofistikované roviny. Výsledek je moderní, sebevědomý a dokonale připravený na jakoukoliv příležitost – od pracovního dne po večerní událost.
Klasické polo tričko, tradičně spojované s americkou preppy estetikou a ikonami jako Tommy Hilfiger nebo Polo Ralph Lauren, dostává nový náboj. Současní influenceři ho vrhají do jiného světla, přidávají do uhlazeného základu špetku rebelie, vrstvení a nečekané kombinace. Mix různých pruhů v jednom outfitu funguje překvapivě dobře, a když se k nim přidá ještě leopardí potisk, vznikne kombinace, která působí svěže, odvážně a zároveň zůstává dokonale nositelná.
Pruhy všude kam se podíváte
Pruhy už dávno nepatří jen na trička s dlouhým rukávem, jejich současná podoba je mnohem svobodnější a výraznější. Podzimní kolekce přinášejí návrat tenkých pletených šál, tentokrát v duchu “indie bad taste“ estetiky, která si pohrává s lehce ironickým odkazem na hipsterskou éru a módu počátku 2010s.
Tyto úzké, často výrazně barevné pruhované šály se nosí nejen jako funkční doplněk, ale i jako módní statement, ležérně přehozené přes ramena, omotané několikrát kolem krku nebo klidně až po pás, jak to v posledních měsících ukazují street style fotografie z New Yorku nebo Londýna. Stejnou hravost si berou i šaty, ať už v maxi délce s vertikálními pruhy, které opticky prodlužují postavu, nebo v mini střihu s kontrastními horizontálními liniemi, které naopak přidávají energii a mladistvost. Jediné pravidlo? Nebát se intenzity. Čím odvážnější pruhy, tím výraznější módní prohlášení.
Bez košile ani krok!
Pruhovaná košile i tričko patří mezi módní stálice, ale letošní sezóna jim dává zcela nový rozměr. Zapomeňte na stereotyp kancelářského looku, s moderním stylingem se z nich stává výrazný, a přitom dokonale nositelný klenot šatníku.
Pracovní střih košilové bundy vynikne v kontrastu s romantickými průsvitnými či jemně splývavými hedvábnými šaty, zatímco trendy doplňky, hedvábné šátky, minimalistické žabky nebo retro síťované balerínky, dodají outfitu svěží energii.
Milovníci minimalismu ocení, že pruhy nemusí být křiklavé; světlé kombinace, například bílá s béžovou, působí jemně a vytvářejí zajímavý vizuální klid i vedle zdobných prvků, jako jsou flitry nebo výšivky. Styl, který sází na kontrast textur a kontextů a přesně proto nepůsobí ani fádně, ani okoukaně.
Pruhy v každém věku? Jasně! Udělejte z toho přednost
Pruhy jsou jedním z mála vzorů, které nestárnou – a co víc, umí lichotit v každém věku. Stačí jen vědět, jak si je přizpůsobit vlastnímu stylu a postavě.
20+
Experimentujte! Vsaďte na kontrastní barvy, široké pruhy, nečekané kombinace s leopardím nebo květinovým potiskem. Nebojte se crop topů, minišatů nebo oversized košil s výraznými doplňky. Čím víc hravosti, tím lépe – je to období, kdy můžete zkoušet odvážné mixy bez omezení.
30–40
Zkuste propojit trendy s elegancí. Ideální jsou košilové šaty s tenkými pruhy, hedvábné halenky nebo kalhotové kostýmy s jemným proužkem. Nebojte se vrstvení, třeba pruhovaná košile přes bílé tílko s džíny a blazerem. Barvy volte podle nálady – od neutrální béžové po syté odstíny smaragdu či vínové.
50+
Dejte přednost nadčasovosti a střihům, které prodlužují siluetu. Skvěle fungují maxi šaty s vertikálními pruhy, jemné proužky na hedvábných halenkách nebo úzké kalhoty s proužkem po straně. Kombinujte je s kvalitními materiály: kašmírem, vlnou nebo lnem. A pokud chcete přidat trendový detail, sáhněte po šátku, šále nebo kabelce s jemným pruhovaným motivem.
Tip pro všechny věkové kategorie:
Vertikální pruhy opticky zeštíhlují a prodlužují postavu, horizontální dodávají objem a energii. Pruhy v neutrálních tónech působí elegantně, ty v kontrastních barvách zase dodají outfitu šmrnc. A hlavně – pruhy nikdy neberte jako povinnost, ale jako hřiště, na kterém se můžete stylově vyřádit.